Militão elogia disputa na zaga da seleção e brinca que estaria disponível para voltar à lateral

Um dos mais experientes do atual grupo da seleção brasileira, o zagueiro Éder Militão ainda busca seu espaço com o técnico Dorival Júnior e, nesta terça-feira, comentou sobre a concorrência que enfrenta por um lugar no time titular.

"É bom ter concorrência para motivar", afirmou o jogador do Real Madrid, que citou nominalmente atletas com menos histórico na seleção, como Beraldo (Paris Saint-Germain), Bremer (Juventus) e Fabrício Bruno (Flamengo), que não está entre os convocados para a Copa América. "Estarei sempre competindo e buscando meu espaço."

No último amistoso preparatório para a Copa América, no empate em 1 a 1 com os EUA, Dorival montou a zaga com o veterano Marquinhos e Beraldo. Na vitória por 3 a 2 contra os mexicanos, Militão atuou ao lado de Bremer.

O jogador do Real Madrid sofreu, em agosto de 2023, uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo que o deixou afastado dos campos por sete meses. "Falei com o fisioterapeuta do Real que minha meta era voltar bem, a meta era a Copa América", afirmou ele, que estava no grupo campeão da competição de 2019.

Militão tem 26 anos e foi titular em boa parte da Copa do Qatar de 2022, mas na lateral direita e foi questionado se houve um conversa com Dorival Júnior sobre volta a atuar na posição. "Na Copa nem eu mesmo esperava jogar na lateral, mas pensava que tinha que estar no time de qualquer jeito."

O jogador disse que, na época, estava adaptado pois jogava como lateral no São Paulo. "Depois fiz um pouco no Porto e acho que uns dois jogos no Real", afirmou ele. "Agora sempre venho jogando de zagueiro", completou ele, que disse que Danilo exerce muito bem a função. "Mas quero estar no meio (time) de qualquer jeito. Estaria disponível", afirmou ele, com um sorriso.

O zagueiro do Real Madrid também foi questionado por um jornalista estrangeiro quem ele escolheria como Bola de Ouro entre seus companheiros de time: Vini Jr., o inglês Jude Bellingham ou o alemão Toni Kroos? "Vini, sem dúvida", afirmou o defensor brasileiro.