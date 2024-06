América-MG e Avaí jogam fora de casa e brigam pela liderança da Série B

A disputa pela liderança, entre América-MG e Avaí, é o destaque desta quarta-feira quando acontecem mais quatro jogos pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Um tenta se manter na ponta e outro mira superá-lo. Enquanto isso, o Santos tenta evitar uma crise maior após sofrer quatro derrotas consecutivas.

Focado em seguir isolado na liderança, o América-MG enfrenta o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, às 21h30. O clube paranaense vem em altos e baixos, aparecendo no meio de tabela com 15 pontos. Já os mineiros vêm de duas vitórias seguidas e com 21 pontos, dividem a liderança com o Operário-PR que tem um jogo a mais: 11 a 10.

De olho nessa briga está o Avaí, que chega embalado por nada mais do que oito jogos de invencibilidade. O time catarinense tem 20 pontos e faz um duelo estadual contra o Brusque, fora de casa, no estádio Hercílio Luz, em Itajaí (SC), também às 21h30. Diferente do rival que vislumbra a liderança, o adversário tem apenas nove pontos tenta sair da zona de rebaixamento.

Mais cedo, acontecem dois jogos. Vindo de quatro derrotas seguidas, o Santos estacionou nos 15 pontos e recebe o Goiás na Vila Belmiro, a partir das 19 horas. Sem ganhar há dois jogos, o time goiano tem 18 pontos e precisa necessariamente vencer para voltar ao G-4 - zona de classificação.

Às 21h, Botafogo-SP e Ponte Preta fazem um confronto paulista no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O time campineiro tem 12 pontos e vem de vitória em cima do Novorizontino por 1 a 0. Já o rival embalou duas vitórias seguidas e chegou aos dez pontos, saindo da zona de rebaixamento na rodada passada, agora tenta se manter em alta.

A rodada será encerrada com mais dois jogos nesta quinta-feira. O Sport tem um clássico regional contra o Ceará para continuar no G-4. Já Vila Nova e Mirassol fazem um duelo direto para continuarem na cola pela briga pelo acesso.

confira os jogos da 11ª rodada da Série B:

QUARTA-FEIRA

19h

Santos x Goiás

21h

Botafogo x Ponte Preta

21h30

Coritiba x América-MG

Brusque x Avaí

QUINTA-FEIRA

19h

Vila Nova x Mirassol

21h30

Ceará x Sport