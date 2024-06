Guarani confirma Pintado como técnico para a sequência da Série B, o 3º na temporada

O Guarani confirmou nesta quarta-feira a contratação do técnico Pintado para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador de 58 anos chega ao clube de Campinas na companhia do auxiliar Fábio Felix e do preparador físico Gian Oliveira.

Pintado comandará o Guarani pela segunda vez na carreira. Na primeira vez que esteve no estádio Brinco de Ouro, entre 2015 e 2016, foram 24 jogos e 55% de aproveitamento. Ele é o terceiro treinador do time bugrino na temporada, que começou com Umberto Louzer e, depois, Júnior Rocha. Isso sem contar Marcelo Cordeiro, que vinha comandando o time de forma interina.

Pintado assume o time na lanterna da Série B, com cinco pontos. Sua estreia acontecerá no sábado, às 17h, diante do CRB, no Rei Pelé, em Maceió, pela 12ª rodada.

Pintado iniciou a trajetória como técnico em 2004 após encerrar uma carreira vitoriosa como jogador, sendo bicampeão da Copa Libertadores e campeão mundial com o São Paulo nos anos 90. À beira do campo, soma mais de 180 jogos entre as Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Entre os trabalhos mais recentes, Pintado levou o Juventude de volta à Série A em 2020 e conquistou o Estadual com o Cuiabá em 2022. No início deste ano, assumiu a Portuguesa durante a disputa do Paulistão, livrou a Lusa da zona de rebaixamento e conquistou a classificação às quartas de final, sendo desclassificado para o Santos, na disputa por pênaltis.

No currículo, o treinador também comandou América-MG, Goiás, Chapecoense, CRB, Paraná, Figueirense e Náutico, além de equipes paulistas como Mirassol, Ituano, Água Santa, Inter de Limeira, Santo André, Ferroviária e Ponte Preta.