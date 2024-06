Pintado promete evitar a queda do Guarani na Série B: 'Eu acredito nessa camisa'

Poucas horas depois de ser oficializado como novo técnico do Guarani para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, com a missão de tirar o time da lanterna, Pintado já deu sua primeira entrevista na tarde desta quarta-feira e prometeu tirar o clube da má fase.

"Eu já vivi de tudo no futebol. São 22 anos de treinador. Eu resolvi muitos problemas dessa dimensão. É muito difícil, é complicado pegar um trabalho já iniciado, mas dentro do Guarani tem muita coisa positiva que vai fluir e vai aparecer. É difícil falar neste momento, mas eu acredito muito nessa camisa, no torcedor, que é fundamental e o Guarani vai reagir", disse o técnico.

Pintado conhece bem o Brinco de Ouro, onde terá sua segunda passagem como treinador e diz estar "se sentindo em casa" nesse retorno. Na primeira vez, entre 2015 e 2016, foram 24 jogos e 55% de aproveitamento. Segundo ele, esse foi um dos motivos que fizeram como que ele aceitasse o convite.

"Eu conheço e me sinto em casa. Na primeira passagem fiquei 13 ou 14 partidas invictos, estou na história por aquele feito, é uma honra, e tenho certeza por aquele momento, principalmente a grandeza do clube, o peso da camisa, está presente e a gente vai resgatar tudo isso. O torcedor vai ter orgulho dessa camisa", afirmou o treinador, de 58 anos.

Ele será o quarto treinador do Guarani só nesta temporada. Começou o ano com Umberto Louzer (Campeonato Paulista), Claudinei Oliveira e Júnior Rocha (Série B). Isso sem contar Marcelo Cordeiro, que vinha comandando o time de forma interina e volta a ser auxiliar permanente do clube. Essa instabilidade pesa muito, ainda mais para a torcida, mas o comandante afirmou que tudo isso irá mudar a partir de agora.

"A falta de confiança pesa muito, mas nenhuma equipe que não tenha bons jogadores e bons profissionais busca a reação do jeito que buscaram no empate por 3 a 3 com o Ituano, na terça-feira. A partir de hoje a gente busca a mudança necessária para reagir", completou.

O Guarani é lanterna na Série B do Campeonato Brasileiro com apenas cinco pontos em 11 jogos. A estreia de Pintado acontecerá no sábado, às 17h, diante do CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 12ª rodada.