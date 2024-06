Botafogo busca o empate com o Athletico-PR no último lance e mantém liderança do Brasileirão

Mesmo em uma noite de pouca inspiração, o Botafogo manteve a liderança do Campeonato Brasileiro, ao buscar o empate com o Athletico-PR, por 1 a 1, no Engenhão, pela décima rodada.

O gol do zagueiro Bastos aos 52 minutos do segundo tempo deixa o Botafogo na liderança, com 20 pontos. Já o Athletico-PR, que sofreu o empate no último lance pelo segundo jogo seguido, fica com 18.

Empurrado pela torcida, o Botafogo controlou a posse da bola desde o início, mas faltou acertar o último passe para levar perigo a Léo Linck. O Athletico-PR, porém, cresceu a partir dos 25 minutos e criou boas chances.

Em uma saída errada da zaga alvinegra, Fernandinho viu John Victor adiantado e bateu do meio-campo. A bola tinha endereço certo, mas o goleiro conseguiu se recuperar e fez boa defesa. Depois, Thiago Heleno assustou ao finalizar por cima.

Artur Jorge pediu um Botafogo mais agressivo no segundo tempo, mas o Athletico-PR abriu o placar logo aos sete minutos. Cuello cruzou e Mastriani se antecipou a Bastos para finalizar de primeira. Na sequência, Cuello só não ampliou porque chutou em cima de John Victor.

A entrada de Luiz Henrique colocou o Botafogo para frente e Cuiabano quase empatou aos 16 minutos. Damián Suárez cruzou e o lateral, de frente para o gol, mandou pela linha de fundo. Depois foi a vez de Júnior Santos chutar e Léo Linck espalmar.

Com espaço para o contra-ataque, o Athletico-PR quase fez o segundo aos 36. Julimar cruzou para trás e Christian bateu de primeira, exigindo grande defesa de John Victor. Quando parecia que o Brasileirão teria um novo líder, brilhou a estrela de Bastos.

Aos 52 minutos, escanteio cobrado na área do Athletico-PR, Bastos subiu mais que todo mundo e cabeceou no canto de Léo Linck, que se esticou todo e não conseguiu fazer a defesa.

O Botafogo volta a jogar no sábado, contra o Criciúma, às 16 horas, no Heriberto Hülse, e o Athletico-PR recebe o Corinthians no domingo, também às 16 horas, na Ligga Arena, em Curitiba. Os jogos são válidos pela 11ª rodada.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 ATHLETICO-PR

BOTAFOGO - John Victor; Damián Suárez (Yarlen), Lucas Halter, Bastos e Cuiabano; Danilo Barbosa (Luiz Henrique), Marlon Freitas (Gregore), Tchê Tchê, Óscar Romero (Fabiano) e Eduardo (Diego Hernández); Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

ATHLETICO-PR - Léo Linck; Léo Godoy, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquível (Gamarra); Erick, Fernandinho, Christian (Zé Vitor), Cuello (Julimar) e Nikão (Alex Santana); Mastriani (Pablo). Técnico: Daniel Cerqueira (auxiliar).

GOLS - Bastos, aos 52'/2T (Botafogo); Mastriani, aos 7'/2T (Athletico-PR).

CARTÕES AMARELOS - Thiago Heleno, Alex Santana, Christian, Pablo, Esquível e Erick (Athletico-PR).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (FIFA - SC).

RENDA - R$ 750.495,00.

PÚBLICO - 19.589 total.

LOCAL - Estádo Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).