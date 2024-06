Grêmio perde do Fortaleza, se afunda na zona de queda e pode cair para lanterna do Brasileirão

Vice-campeão, o Grêmio faz um Brasileirão sofrido em 2024. Nesta quarta-feira, com a volta de alguns titulares, o time visitou o Fortaleza e até fazia apresentação boa. Mas um pênalti bobo de Rodrigo Ely e a expulsão de Pepê no fim do primeiro tempo foram decisivas para a equipe permitir a reação do rival, que venceu por 1 a 0. Os mandantes poderiam até ganhar com mais tranquilidade, mas desperdiçaram bastante chances na etapa final.

Com o revés, os gaúchos caíram para a penúltima colocação e podem assumir a lanterna caso o Vitória pontue nesta quinta-feira, diante do Atlético-MG, em Salvador. E pela frente, nada menos que o clássico com o Internacional, no Couto Pereira, em Curitiba, agendado para sábado.

Grêmio e Fortaleza entraram em campo necessitando de reação após derrotas no Brasileirão, o que prometia um jogo aberto no Castelão. Os donos da casa queriam apagar a má impressão após 5 a 0 diante do Cuiabá, enquanto os gaúchos queriam deixar a zona de rebaixamento.

Renato Gaúcho mexeu bastante na escalação do Grêmio, com a volta de peças importantes desde o início, casos do goleiro Marchesín, dos laterais João Pedro e Reinaldo, além de reforçar o meio com três jogadores com estilo de marcação. Ainda em busca de um centroavante com a lesão de Diego Costa, JP Galvão foi mantido na frente e Kannemann foi poupado de olho no Gre-Nal.

Por outro lado, após a impiedosa goleada, esperava-se que Juan Pablo Vojvoda modificasse bastante o Fortaleza, o que não ocorreu. A manutenção do goleiro João Ricardo causou burburinho na torcida após as falhas na Arena Pantanal. O argentino queria dar moral ao elenco, mas cobrou uma equipe mais agrupada e forte na marcação.

Questionado, João Ricardo salvou os cearenses ao espalmar desvio de Rodrigo Ely após escanteio. Ainda segurou sem problemas a batida de Du Queiroz em começo mais animador dos visitantes. Acostumado a sufocar os adversa´rios em sua casa, o Fortaleza era apático e sequer conseguia finalizar. A forte chuva chegou para se tornar uma rival a mais às equipes.

A primeira finalização do Fortaleza veio aos 35 minutos, com bicicleta de Tinga e polêmica. Os cearenses cobraram toque de mão de propósito de Rodrigo Ely no lance. O VAR chamou o árbitro para consulta do lance. Pênalti cobrado bem por Luccero: 1 a 0.

A situação do Grêmio piorou ainda na primeira etapa após violento carrinho de Pepê sobre Martínez. O árbitro expulsou o meio-campista direto. Um jogo até então favorável complicou de maneira gigante em curto intervalo de tempo para os visitantes. Renato Gaúcho nem deixou seus jogadores, bastante nervosos, falarem no intervalo.

Depois de sofrer com dois expulsos diante do Cuiabá, o Fortaleza vivia situação contrária. Com um a mais, começou no ataque e desperdiçou a chance de ampliar aos cinco minutos, com Martínez cabeceando no travessão. Logo depois, Lucero mandou para fora, livre.

A obrigação em buscar o empate fez o Grêmio se abrir em campo. E, a todo momento, o Fortaleza chegava bem em contragolpes. E desperdiçava por falta de capricho e brilho de Marchesín. Nos acréscimos, Rodrigo Ely bateu cruzado na trave e viu Nathan Fernandes perder o rebote para alívio de um lado e preocupação do outro com a campanha decepcionante e sem saber quando poderá voltar a jogar em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 x 0 GRÊMIO

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Cardona, Titi e Felipe Jonatan; Pedro Augusto (Lucas Sasha), Hércules (Zé Wellison), Martínez (Yago Pikachu) e Pochettino (Calebe); Breno Lopes (Machuca) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro (Cristaldo), Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Reinaldo; Dodi (Nathan), Du Queiroz (Edenilson) e Pepê; Pavón (Carballo), Gustavinho e JP Galvão (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Gaúcho.

GOL - Luccero, aos 41 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Augusto, Lucero, Machuca e Calebe (Fortaleza) e Reinaldo, Edenilson, Rodrigo Ely e Marchesín (Grêmio).

CARTÃO VERMELHO - Pepê (Grêmio).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

PÚBLICO - 16.935 presentes.

RENDA - R$ 180.663,00.

LOCAL - Castelão, em Fortaleza (CE).