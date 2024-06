Coritiba supera o líder América-MG com gol de promessa e cola no G-4 da Série B

Em jogo complicado com o líder América-MG, o Coritiba venceu por 1 a 0 e colou no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, jogou no Couto Pereira, em Curitiba, pela 11ª rodada, e contou com gol de Lucas Ronier, que saiu do banco, para conquistar o triunfo.

Esta foi a primeira vitória do técnico Fábio Matias, que estreou com empate diante do Goiás por 1 a 1. O Coritiba está há três jogos invicto e soma 18 pontos. O Santos é quem fecha o G-4 pelos critérios de desempate, já que também tem 18.

O América volta a ser derrotado após duas vitórias seguidas e segue com 21 pontos na liderança. O Sport, com 18 e que joga nesta quinta-feira com o Ceará, pode ultrapassá-lo.

Logo aos três minutos de jogo, o Coritiba balançou a rede com Bruno Melo, mas o gol foi anulado por impedimento do zagueiro. A resposta do América veio com Fabinho, que finalizou bonito, de primeira, na esquerda da área, mas Pedro Morisco defendeu bem.

O Coritiba ainda levou perigo após Vini Paulista aproveitar disputa na área e finalizar de bico. A bola passou muito perto da trave. Depois, Figueiredo quase marcou em cobrança de falta. A bola desviou e bateu na trave.

Na volta para o segundo tempo, o Coritiba abriu o placar aos dez minutos, com Lucas Ronier, que entrou para a etapa final. Vini Paulista deu passe de calcanhar, Ronier acionou Matheus Frizzo na esquerda, que devolveu na pequena área para o companheiro completar. Ronier é uma promessa do Coritiba de apenas 19 anos e fez seu terceiro gol na temporada.

Frizzo quase deixou sua marca ao dar um meio voleio dentro da área, mas Dalberson defendeu em dois tempos. Mesmo atrás do placar, o América teve muita dificuldade em chegar ao ataque e viu o Coritiba controlar o jogo até o fim.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira para a 12ª rodada. Às 19h, o América recebe o Avaí na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Mais tarde, às 21h30, o Coritiba visita o Amazonas no Carlos Zamith, em Manaus (AM).

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 0 AMÉRICA-MG

CORITIBA - Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Morelli (Sebastián Gómez), Geovane Meurer (Lucas Ronier), Vini Paulista (Matheus Bianqui) e Matheus Frizzo; Figueiredo (Jamerson) e Leandro Damião (Brandão). Técnico: Fábio Matias.

AMÉRICA - Dalberson; Daniel Borges, Ricardo Silva, Éder e Marlon; Alê (Wallisson), Juninho (Vitor Jacaré), Moisés e Benítez (Adyson); Fabinho (Felipe Azevedo) e Renato Marques (Brenner). Técnico: Cauan de Almeida.

GOL - Lucas Ronier, aos 10 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Maurício Antônio (Coritiba); Ricardo Silva, Éder, Vitor Jacaré e Benítez (América).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

PÚBLICO - 16.088 torcedores.

RENDA - R$ 287.890,00.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).