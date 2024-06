Reunião da diretoria nesta 5ª feira pela manhã define futuro de António Oliveira no Corinthians

A trajetória de quatro meses e meio do técnico António Oliveira no Corinthians será decidida nesta quinta-feira pela manhã. O presidente Augusto Melo e a diretoria do clube vão se reunir para decidir o futuro do treinador, após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, desta vez por 1 a 0, diante do Internacional, em Florianópolis.

Em entrevista coletiva, o treinador se esquivou das perguntas sobre seu futuro. "Só controlo o que é minha decisão. E as minhas decisões que tomo enquanto treinador. Área de administração não me compete. Tem que perguntar a outra pessoa. Sei que estou fazendo, sou teimoso para caramba, com reajustes que vamos fazer no mercado ficaremos mais fortes e vamos diminuir o tempo que perdemos em alguns pontos. Agora é descansar e pensar no próximo jogo."

Após a quinta derrota em dez jogos, nos quais o time só venceu uma vez, o treinador analisou o desempenho do time. "Foi mais um jogo em que não conseguimos alcançar o objetivo que era ganhar. Foi um primeiro tempo fraca dos dois times, um segundo tempo em que fizemos alguns reajustes no intervalo, mas não foi suficiente para chegarmos ao empate. Agora é descansar e entender, direcionar o caminho, porque temos que voltar rapidamente a conquistar vitórias para levar o clube aonde merece."

O treinador, que tem contrato até o final do ano, admitiu que a pressão é grande por causa dos maus resultados. "Temos que inverter este caminho, não se combina com a grandeza deste clube. Me ensinaram que é trabalhar, sabemos das nossas dificuldades. Temos que mais uma vez ser rigorosos. Isso não é verdade. Nos últimos 12 jogos foram seis vitórias."

Apesar de mais um péssimo resultado, António Oliveira ainda viu qualidades em sua equipe na etapa final. "Muitas vezes sento e falo com meus auxiliares, parar o jogo para analisar. Apenas falo com meus auxiliares para entendermos como podemos mudar o jogo. No segundo tempo fizemos alguns reajustes, tivemos ocasiões para fazer o gol, mas nem sempre vamos conseguir jogar bem. Hoje foi um jogo de primeiro tempo fraco até das duas equipes, depois tentamos ir atrás do resultado, mas infelizmente não conseguimos chegar à igualdade."