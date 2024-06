Sport faz duelo nordestino contra Ceará para tentar continuar perto do G-4 da Série B

Duas partidas fecham, nesta quinta-feira, as disputas da 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Motivado por duas vitórias seguidas, o Sport faz um duelo nordestino contra o Ceará para tentar se manter na briga pelo G-4 - zona de acesso. O rival busca a reabilitação para sair da parte intermediária da tabela.

Este confronto está marcado para as 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O Sport soma 18 pontos e começou a rodada dentro da zona de acesso. Já o Ceará vive um momento diferente, com 15 pontos e em posição intermediária.

No outro jogo do dia, Vila Nova e Mirassol se enfrentam no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO), às 19h. O time paulista vem de derrota para o Sport, por 1 a 0, fora de casa, e busca a reabilitação para continuar brigando na parte de cima da tabela. O time acumula 17 pontos.

O time goiano vinha em alta no começo da competição, mas nos últimos cinco jogos, somou apenas uma vitória e está na parte intermediária da tabela com 14 pontos.

Confira os jogos da 11.ª rodada da Série B:

QUINTA-FEIRA

19h

Vila Nova x Mirassol

21h30

Ceará x Sport