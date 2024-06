Entenda o motivo de publicação enigmática de Endrick: 'Transferência do ano'

O atacante Endrick, atualmente com a seleção brasileira para a disputa da Copa América e prestes a se apresentar ao Real Madrid, despertou curiosidade em seus seguidores com uma publicação feita em sua página do Instagram, na terça-feira. "Eu não sei se vocês estão preparados para isso. Dia 20 de junho estarei na ESPN pra contar uma notícia que vai mexer com o mundo do esporte. #TransferênciaDoAno", escreveu o garoto de 18 anos.

A transferência mencionada pela jovem estrela do futebol é a migração do conteúdo de entretenimento do Star+ e de esportes da ESPN para o Disney+. Endrick foi escolhido para protagonizar a campanha de promoção da plataforma de streaming, que estreia seu novo formato no dia 26 deste mês.

Em resumo, as séries, filmes e transmissões esportivas que eram encontradas no Star+ estarão agora no Disney+. O preço da assinatura padrão será de R$ 43,90 por mês ou R$ 368,90 na versão anual. Já o plano premium custa R$ 62,90 mensal ou R$ 527,90 por ano.

O atacante já teve seu nome associado à Disney anteriormente, mas sem intenções de marketing. Em janeiro de 2022, quando o garoto, então com 15 anos, ainda não havia estreado pelo profissional do Palmeiras e já gerava muita expectativa, o técnico Abel Ferreira foi questionado se o levaria para disputar o Mundial de Clubes. "O clube tem de dar uma passagem para ele e a família irem à Disneylândia. É o melhor para ele continuar a brincar, porque ele só tem 15 anos", respondeu o português na ocasião.

Agora, Endrick vai atuar como garoto-propaganda da empresa de entretenimento, com comerciais exibidos na TV aberta e por assinatura, nos canais digitais e nas suas redes sociais. "A Disney está nas memórias e nos sonhos de todos. Quem nunca se imaginou sendo um dos seus heróis? Foi emocionante para mim e toda minha família receber esse convite", afirmou o jogador sobre a nova empreitada.

A marca americana tem os direitos de transmissão de importantes competições esportivas de todo mundo, inclusive do Campeonato Espanhol, que Endrick disputará com o Real Madrid a partir do segundo semestre deste ano. A Copa Libertadores, a NFL e a NBA também estão no catálogo.