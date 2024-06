Correção: Corinthians anuncia a demissão de ex-jogador Danilo do comando técnico sub-20

A nota enviada anteriormente contém um erro no terceiro parágrafo. A derrota de 6 a 0 do time sub-20 do Corinthians foi para o Cruzeiro e não para o Palmeiras. Segue a versão corrigida:

O Corinthians anunciou, nesta quinta-feira, a demissão do ex-meia Danilo do comando técnico da equipe sub-20. No cargo desde 2022, o ex-atleta teve como melhor momento a conquista da Copa São Paulo de juniores deste ano com vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0.

Além do técnico, o Corinthians também dispensou o auxiliar Vinícius Marques, o preparador físico Renan Lima e o preparador de goleiros Moisés Campos, que integravam a comissão técnico da categoria.

A campanha irregular que a equipe corintiana vem realizando no Campeonato Brasileiro motivou tomada de decisão da diretoria. A derrota de 6 a 0 para o Cruzeiro aumentou os questionamentos sobre o trabalho de Danilo. A equipe ocupa a 17ª posição entre os 20 participantes e venceu apenas duas partidas em nove rodadas.

Integrante da equipe que conquistou o Mundial de clubes em 2012, em cima do Chelsea, Danilo encerra sua trajetória de treinador no clube com 128 jogos. Foram 74 vitórias, 26 empates e 28 derrotas e um aproveitamento de 64%.

Contratado para trabalhar na base ainda na gestão de Duílio Monteiro Alves, a saída do técnico já era esperada com a eleição de Augusto Melo. O clube ainda não se pronunciou sobre o substituto para comandar a equipe sub-20.