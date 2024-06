Alcaraz é surpreendido e cai nas oitavas de final em Queens: 'Agora é pensar em Wimbledon'

As surpresas estão roubando a cena neste início de temporada de grama do tênis mundial. E os tenistas do Top 10 continuam sendo superados de maneira precoce. Nesta quinta-feira, no Torneio de Queens, em Londres, o espanhol Carlos Alcaraz se despediu nas oitavas de final com derrota em sets direitos diante do britânico Jack Draper, parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.

Cabeça de chave 1 em Queens, Alcaraz lamentou a eliminação e parabenizou o rival pelo feito. "Não foi o resultado que eu queria. Agora é hora de pensar em Wimbledon! Parabéns Jack Draper pela vitória e boa sorte para o resto do torneio", escreveu em suas redes sociais.

Alcaraz em momento algum conseguiu ameaçar o serviço de Draper no primeiro set. Mas soube se manter na parcial confirmando seus saques. No tie-break, contudo, saiu em desvantagem de 4 a 0 e jamais conseguiu se recuperar, caindo por 7/3 na terceira chance de o britânico fechar.

A história seguiu igual no segundo set até o britânico conseguir a quebra para fazer 4 a 2. No game seguinte, Alcaraz desperdiçou o break point e viu Draper abrir 5 a 2. O espanhol ainda salvou três match points em seu serviço, antes de ver o rival fechar com 6 a 3.

Principal tenista britânico, ocupando o 31º posto do ranking, Draper terá nova pedreira nas quartas. Enfrenta nesta sexta-feira o americano Tommy Paul, quinto favorito, que passou pelo chileno Alejandro Tabilo com 6/3 e 6/4.

Outra zebra do dia aconteceu em Halle, na Alemanha, com a eliminação do grego Stefano Tsitsipas, sexto favorito, diante de Jean-Lennard Struff, com duplo 6/4. O alemão terá pela frente o italiano Jannik Sinner, em sua primeira disputa como líder do ranking mundial, que passou pelo húngaro Fabian Marozlan em três sets, parciais de 6/4, 6/7 (4/7) e 6/3.

FAVORITAS BRILHAM NO FEMININO

No Torneio de Berlim, na Alemanha, os duelos das oitavas de final foram quase todos vencidos pelas principais tenistas do ranking. Número 2 do mundo e cabeça de chave 1 com a ausência de Iga Swiatek, a americana Coco Gauff superou a russa Ekaterina Alexandrova com 7/6 (8/6) e 6/2. A rival de Gauff nesta sexta-feira será a tunisiana Ons Jabeur, que fez 6/7 (5/7), 6/3 e 6/4 sobre a checa Linda Noskova.

Terceira do mundo, a belarussa Aryna Sabalenka superou a russa Daria Kasatkina com 6/1 e 6/4 e terá pela frente Anna Kalinskaya, também da Rússia, que contou com abandono de Marketa Vondrousova quando o jogo estava empatada por 5 a 5. Cabeça seis, a checa foi a única favorita a cair nesta quinta.

Quarta do ranking, a casaque Elena Rybakina superou a russa Veronika Kudermetova com 6/4 e 7/5 e agora encara a experiente russa Viktoria Azarenka. Por fim, a americana Jessica Pegula, quarta favorita, fez 6/4 e 7/5 sobre a croata Donna Vekic. A adversária será a checa Katerina Siniakova.