Guarani quer zagueiro que estava em Portugal e dirigente garante 'volta por cima' na Série B

Com a necessidade de reagir na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani seguirá se movimentando no mercado. Depois de anunciar o volante Gabriel Bispo e o atacante Daniel dos Anjos, o clube paulista negocia com o zagueiro Renê Santos, que estava no Marítimo, de Portugal.

Renê Santos tem 32 anos e começou na base do Cruzeiro. Passou também por Bahia e Grêmio, atuando oito jogos no profissional do time baiano em 2010. Teve passagem pelo futebol do Japão e da Geórgia antes de voltar ao Brasil para defender Vitória, Atlético-GO e Paraná.

Em 2018 foi para o Marítimo, ficando até 2021. Passou então pelo Al Raed, da Arábia Saudita, retornando em 2022 para o Marítimo. Na última temporada europeia, fez 35 jogos com um gol e três assistências.

Ao apresentar o técnico Pintado para a sequência da Série B, o executivo de futebol Toninho Cecílio confirmou, sem citar nomes, que mais dois reforços estão próximos.

"Um já assinou pré-contrato, mas ainda não pode se apresentar. O outro já devolveu uma afirmativa, ainda sem pré-contrato. É um atleta experiente, muito em forma, que ocupa um lugar importante numa equipe da mesma divisão. Vamos dizer que está 90%. Acho que até segunda está aqui", detalhou.

Ao detalhar o perfil que o Guarani busca no mercado, o dirigente ainda reforçou a confiança na reação. "Precisamos de força e intensidade. Qualquer nome que for chegar vai ter de ter essas características. A competição pede. Nós vamos dar a volta por cima, vamos reagir. Vai ser uma busca incansável até essa reação acontecer."

Há sete jogos sem vencer, sendo dois empates e cinco derrotas, o Guarani soma cinco pontos na lanterna (20º). O time volta a campo no sábado, às 17h, quando visita o CRB no Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 12ª rodada. É um confronto direto, já que o adversário tem nove pontos, em 18º, embora com dois jogos a menos.