Ponte Preta perde Élvis, mas Dodô se livra de punição e será opção contra o Ceará

Em baixa após a derrota por 2 a 0 para o Botafogo-SP, na última quarta-feira, a Ponte Preta já começou o seu planejamento visando os dois próximos desafios na Série B do Campeonato Brasileiro: Ceará, na próxima terça-feira em casa, e o dérbi campineiro contra o arquirrival Guarani, no dia 30, na casa do adversário.

Para enfrentar o Ceará, o técnico Nelsinho Baptista já sabe que terá que fazer mudanças no time titular pelo quinto jogo seguido. Acontece que o meia Elvis levou o terceiro cartão amarelo em Ribeirão Preto e agora cumpre suspensão automática. Por outro lado, voltará a ficar à disposição no dérbi, considerado um 'jogo especial em Campinas'.

Agora Nelsinho terá quase uma semana para definir o substituto do camisa 10. O meia-atacante Dodô, que vinha sendo tratado como dúvida, é uma das opções. Ele foi julgado pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na manhã desta quinta-feira, pela expulsão contra o Ituano, e se livrou de uma pena mais dura, pegando apenas um jogo de suspensão, que já foi cumprido.

Ele havia sido denunciado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que aborda "qualquer ação cujo emprego da força seja incompatível com o padrão razoavelmente esperado" e "atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário" e poderia ter pego até seis jogos de suspensão. A defesa oral foi feita pelo advogado Guilherme Righetto.

A Ponte Preta aparece na 14ª colocação com 12 pontos ganhos. O objetivo é virar o turno, pelo menos, entre os dez primeiros colocados e longe da ameaça de rebaixamento.