Verstappen arrisca palpite e aposta em favorito para vencer Copa América

A Copa América começou na noite de quinta-feira com vitória da Argentina por 2 a 0 sobre o Canadá. A dupla da Red Bull na Fórmula 1 arriscou palpites para apostar em favoritos a vencer o torneio. O holandês Max Verstappen e o mexicano Sergio Pérez, contudo, não concordam sobre o vencedor.

O piloto mexicano poderia ser "clubista" e dizer que a seleção do seu país sairia vencedora. Entretanto, Péres foi isento e apontou a Argentina como sua favorita para vencer novamente. A equipe de Lionel Messi é a atual campeã, após ter derrotado o Brasil na final em 2021.

Verstappen mostrou que a pergunta o pegou de surpresa, mas após um ligeiro silêncio, ele apontou o Brasil como aposta para o título. Em parte, pode ser também uma torcida, já que o tricampeão mundial de Fórmula 1 namora a brasileira Kelly Piquet, filha do ex-piloto Nelson Piquet.

O holandês já demonstrou interesse no futebol brasileiro. Em novembro de 2023, ele mencionou a disputa acirrada entre Botafogo e Palmeiras pela liderança do Brasileirão. Na mesma live em que comentou sobre isso, Verstappen também disse torcer para o Vasco. Dias depois, ele colocou dois times à frente do cruzmaltino na sua torcida: PSV Eindhoven, da Holanda, e Barcelona.