Hamilton se anima com 3º lugar no grid do GP da Espanha de F-1: 'Estamos chegando'

Lewis Hamilton se animou com o terceiro lugar conquistado no grid de largada do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. O heptacampeão mundial afirmou que a Mercedes está cada vez mais próxima das demais escuderias, mas, principalmente, de Red Bull, McLaren e Ferrari.

"Estou muito feliz, é muito bom estar no top 3. Foi um trabalho imenso de todos e é bom ver que a gente está melhorando. Não esperava brigar pela pole, mas dava pra ver que estamos nos aproximando. Então estar em terceiro é muito bom. Foi um ano bastante difícil, houve trabalho árduo de todos na fábrica e estamos começando a ver alguma evolução", afirmou.

O britânico mostrou também estar confiante com a corrida deste domingo, às 10h. "A gente progrediu muito desenvolvendo novas partes para trazer o mais rápido possível para o carro. E podemos ver que estamos melhorando. Aos poucos o carro está se transformando em uma máquina de corrida com a qual podemos lutar contra os caras da frente. Tomara que consigamos brigar com eles amanhã", completou.

A Mercedes conseguiu ainda colocar George Russell na quarta posição, indicando que haverá pressão sobre Max Verstappen, que largará em segundo, e Lando Norris, o pole position.

"Acreditamos que tínhamos ritmo para lutar pela pole, nosso carro está ótimo. Não acho que fizemos uma boa volta. Em uma pista desafiadora como essa, temos de colocar os pneus na janela certa. Historicamente, temos bom histórico aqui na Espanha. Embora acredite que a diferença para Lando e Max foi maior do que prevíamos, temos condições de batalhar contra eles. Já são três corridas consecutivas com essas atualizações, esperamos manter o ritmo", completou Russell.