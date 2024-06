Brasileiro garante vaga para a Olimpíada de Paris-2024 no BMX freestyle

Gustavo Batista de Oliveira, o "Bala Loka", ficou em quarto lugar no torneio masculino do BMX freestyle da segunda etapa do Olympic Qualifier Series (OQS) neste sábado, em Budapeste, na Hungria, e garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O brasileiro ocupa o quarto lugar geral no somatório com os pontos conquistados na etapa de Xangai, em maio, quando ficou na oitava colocação. Os seis primeiros desta lista, que inclui as pontuações de Xangai e Budapeste, obtêm vaga na modalidade para competir em Paris-2024.

Bala Loka andou na segunda bateria da final e foi o penúltimo a entrar, já que havia terminado em segundo lugar na sexta-feira. Usou bem a pista e combinou boas manobras, com intensidade e altura, em uma boa primeira volta. Ele 89.72 e terminou a primeira parcial na quarta colocação geral.

Na segunda volta, ele cravou 91.90. O francês Anthony Jeanjean repetiu o resultado da etapa de Xangai e ficou com o título. Marcus Christopher, dos Estados Unidos, que havia sido o melhor na semifinal, acabou em segundo lugar, e o britânico Kieran Reilly, em terceiro.

"Foi difícil por conta da chuva mais cedo e do vento. Deu certo, consegui fazer a manobra que eu queria na segunda volta. Estava muito ansioso, era a minha volta", disse Gustavo após a prova. "Estou sem palavras, não consigo descrever. É um sonho que se realiza", acrescentou ele sobre a vaga olímpica. O BMX freestyle fez sua estreia competitiva nos Jogos Olímpicos em Tóquio-2020.

Confira abaixo a relação completa de classificados até agora:

ÁGUAS ABERTAS

Feminino

Ana Marcela Cunha (10km)

Viviane Jungblut (10km)

Masculino

Guilherme Costa (10km)*

(também estará em provas de piscina)

ATLETISMO

Feminino

Lançamento do disco

Marcha atlética 20km (2)

Masculino

Arremesso do peso

Marcha atlética 20km

Maratona

100m (2)

110m com barreiras

400m rasos (3)

400m com barreiras (2)

Salto triplo

Revezamento 4x400m (+3 atletas)

Misto

Marcha atlética - revezamento

BADMINTON

Feminino

Juliana Viana

Masculino

Ygor Coelho

BOXE

Feminino

Bárbara Santos (até 66kg)

Beatriz Ferreira (60kg)

Caroline Almeida (50kg)

Jucielen Romeu (57kg)

Tatiana Chagas (54kg)

Masculino

Abner Teixeira (+92kg)

Keno Marley (92kg)

Luiz Oliveira (57kg)

Michael Trindade (51kg)

Wanderley Pereira (80kg)

CANOAGEM SLALOM

Feminino

Ana Sátila (K1, C1 e Cross)

Masculino

Pedro Gonçalves (K1 e Cross)

CANOAGEM VELOCIDADE

Masculino

C1 1000m

C2 500m

K1 1000m

Feminino

C1 200m

K1 500m

CICLISMO BMX FREESTYLE

Masculino

Gustavo Batista de Oliveira

CICLISMO BMX RACING

Feminino

Paola Reis

CICLISMO ESTRADA

Feminino

Ana Victoria Magalhães

Masculino

Vinicius Rangel

CICLISMO MOUNTAIN BIKE

Feminino

Raiza Goulão

Masculino

Ulan Bastos

ESGRIMA

Feminino

Mariana Pistoia (florete)

Nathalie Moellhausen (espada)

Masculino

Guilherme Toldo (florete)

FUTEBOL

Feminino

Equipe

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Feminino

Equipe

Masculino

Diogo Soares

+1 atleta individual geral

GINÁSTICA RÍTMICA

Individual

Equipe

GINÁSTICA TRAMPOLIM

Feminino

Individual

Masculino

Rayan Dutra

HANDEBOL

Feminino

Equipe

HIPISMO ADESTRAMENTO

1 atleta individual

HIPISMO CCE

Equipe

HIPISMO SALTOS

Equipe

JUDÔ

Feminino

Larissa Pimenta (até 52kg)

Rafaela Silva (57kg)

Mayra Aguiar (78kg)

Beatriz Souza (acima de 78kg)

Masculino

Michel Augusto (até 60kg)

William Lima (66kg)

Daniel Cargnin (73kg)

Guilherme Schimidt (81 kg)

Rafael Macedo (90kg)

Leonardo Gonçalves (100kg)

Rafael Silva (acima de 100kg)

LEVANTAMENTO DE PESOS

Feminino

Amanda Schott (até 71kg)

Laura Amaro (até 81kg)

NATAÇÃO

Feminino

Ana Carolina Vieira (4x100m livre e 4x100m medley misto)

Beatriz Dizotti (1500m livre)

Gabrielle Roncatto (400m livre e 4x200m livre)

Giovana Reis (4x100m livre)

Maria Fernanda Costa (200m e 400m livre, 4x100m e 4x200m livre)

Maria Paula Heitmann (4x200m livre)

Stephanie Balduccini (4x100m e 4x200m livre e 4x100m medley misto)

Masculino

Breno Correia (4x100m livre)

Eduardo Moraes (4x200m livre)

Fernando Scheffer (4x200m livre)

Gabriel Santos (4x100m livre)

Guilherme Basseto (4x100m medley misto)

Guilherme Caribé (50m e 100m livre e 4x100m livre)

Guilherme Costa (200m, 400m e 800m livre e 4x200m livre)

(também estará nas águas abertas)

Kayky Mota (100m borboleta e 4x100m medley misto)

Marcelo Chierighini (100m livre e 4x100m livre)

Murilo Sartori (4x200m livre)

Nicolas Albiero (200m borboleta)

PENTATLO MODERNO

Feminino

Isabella Abreu

REMO

Feminino

Beatriz Tavares (single skiff)

Masculino

Lucas Verthein (single skiff)

RÚGBI

Feminino

Equipe

SALTOS ORNAMENTAIS

Feminino

Ingrid Oliveira - plataforma 10m

Masculino

Isaac Souza - plataforma 10m

SURFE

Feminino

Luana Silva

Tainá Hinckel

Tatiana Weston-Webb

Masculino

Filipe Toledo

Gabriel Medina

João Chianca

TAEKWONDO

Feminino

Caroline Santos (até 67kg)

Maria Clara Pacheco (até 57kg)

Masculino

Edival Pontes (até 68kg)

Henrique Marques (até 80kg)

TÊNIS

Feminino

Laura Pigossi

Beatriz Haddad Maia

TÊNIS DE MESA

Feminino

Bruna Alexandre (individual e equipe)

Bruna Takahashi (individual, equipe e duplas mistas)

Giulia Takahashi (individual e equipe)

Masculino

Guilherme Teodoro (individual e equipe)

Hugo Calderano (individual e equipe)

Vitor Ishiy (individual, equipe e duplas mistas)

TIRO COM ARCO

Masculino

Recurvo individual

Feminino

Recurvo individual

Misto

Atletas do individual disputam as duplas mistas

TIRO ESPORTIVO

Feminino

Carabina 3 posições

Skeet

Masculino

Pistola de ar 10m

TRIATLO

Feminino

Djenyfer Arnold

Vittoria Lopes

Masculino

Manoel Messias

Miguel Hidalgo

VELA

Feminino

Gabriela Kidd - Ilca6

Martine Grael e Kahena Kunze - 49erFX

Masculino

Bruno Fontes - Ilca7

Bruno Lobo - Formula Kite

Mateus Isaac - IQFoil

Marco Grael e Gabriel Simões - 49er

Misto

Marina Ardnt e João Bulhões - Nacra

Isabel Swan e Henrique Haddad - 470

VÔLEI

Feminino

Equipe

Masculino

Equipe

VÔLEI DE PRAIA

Feminino

Ana Patrícia e Duda

Bárbara Seixas e Carol Solberg

Masculino

André Stein e George

Evandro e Arthur Lanci

WRESTLING

Feminino

Giullia Penalber