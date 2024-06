Zé Roberto vê derrota 'no detalhe' e quer seleção de vôlei feminina focada em Paris-2024

O técnico Zé Roberto Guimarães lamentou a derrota da seleção feminina de vôlei para o Japão por 3 sets a 2, neste sábado, em Bangcoc, na Tailândia. O treinador entendeu que o duelo foi decidido no detalhe, mas deixou claro que o foco é nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

"Nossos jogos contra o Japão são sempre decididos nos detalhes. Foi um jogo de muito volume. Das últimas partidas que fizemos contra elas, essa foi o que elas mais defenderam e foram eficientes nos contra-ataques. Nosso saque melhorou em alguns momentos no jogo", disse Zé Roberto, que elogiou a ponteira Wada, uma das principais destaques da partida.

"A Wada jogou muito bem e foi eficiente nas ações de ataque. Foi um jogo intenso e fica a sensação ruim da derrota, mas lutamos e buscamos o resultado o tempo todo. Temos que pensar na Polônia, buscar esse terceiro lugar e partir para os Jogos Olímpicos", completou.

Quem também seguiu a linha do treinador foi Rosamaria. Apesar da derrota, ela mostrou muita frieza e deixou claro que o objetivo é buscar a medalha de ouro em Paris-2024.

"Não deu. Tentamos do início ao fim. Foi uma batalha decidida no detalhe. É difícil falar e entender o que aconteceu. Estou triste, mas amanhã temos uma medalha para buscar. Temos que pensar no jogo contra a Polônia e continuar no nosso objetivo maior, que é a Olimpíada em Paris. Cabeça erguida", disse.

A seleção brasileira havia vencido todos os jogos anteriores até enfrentar o Japão na semifinal da Liga das Nações. Como acabou derrotada, enfrentará a Polônia pelo terceiro lugar neste domingo, às 7h, horário de Brasília.