Isadora Pacheco e Felipe Gustavo garantem vaga e skate brasileiro estará 'completo' em Paris

O skate brasileiro terá delegação completa nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Com Isadora Pacheco e Felipe Gustavo, que confirmaram vaga neste sábado, o Brasil garantiu as 12 vagas permitidas para atletas de um mesmo país. Com isso, aumentou a possibilidade de medalha no esporte.

Além da dupla, o Brasil terá na capital francesa Rayssa Leal, a primeira classificada para a Olimpíada, Pâmela Rosa, Gabi Mazetto, Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler, Raicca Ventura, Dora Varella, Pedro Barros, Augusto Akio e Luigi Cini.

Isadora Pacheco e Felipe Gustavo conquistaram vaga na última oportunidade, no Pré-Olímpico de Budapeste, que teve Raicca Ventura como a única brasileira a conquistar vaga na final do Park. Ela avançou em segundo lugar. Dora Varella e Yndiara Asp caíram na semi e garantiram Pacheco em Paris.

"Hoje foi um dia muito especial. Foi um dia muito emocionante pra mim. Fiquei muito feliz de ter acertado as três voltas porque parece que está tudo na base, mas ninguém sabe o quanto é difícil ter que acertar e fazer sua linha em poucos dias. Estou muito feliz de ter passado para a final em segundo. Estou impressionada. Muito feliz e orgulhosa", disse.

No masculino, o Brasil será representado na final por Augusto Akio, que avançou em quinto. "Está acontecendo um campeonato de altíssimo nível. O Luigi não conseguiu encaixar uma volta muito boa. Ele estava muito bem, mas na última manobra acabou voltando meio 'chibado' e colocou as mãos no chão. Por isso os juízes descontaram uma nota que impossibilitou ele de se classificar para a fase final. Mas eu consegui acertar a minha volta e estou muito contente de representar o Brasil na final", avançou.

Já no street masculino, Kevin Hoefler confirmou a vaga com a sexta posição. "É muito gratificante representar o Brasil nas últimas etapas. Foi bem difícil. Tinham outros atletas que também podiam se classificar. Então, eu estava bem focado. Já venho treinando bastante e eu acho que esse momento foi fruto de um trabalho bem específico para essa pista. Minha meta era chegar na final. Estou bem tranquilo. Só tenho a agradecer à torcida durante todo esse tempo. Foi uma batalha bem árdua. Então, acho que vai ser legal", completou.

As finais do skate Street e do Park acontecerão neste domingo.