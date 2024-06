México sofre, mas bate Jamaica na estreia do Grupo B da Copa América; Venezuela vence Equador

Não foi fácil, mas o México confirmou seu favoritismo diante da Jamaica e venceu, neste sábado, em Houston, por 1 a 0, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo B da Copa América. No outro jogo da chave, a Venezuela surpreendeu, ao derrotar o Equador, de virada, por 2 a 1.

A seleção mexicana começou o jogo impondo a tradição de dominar a jamaicana, pois em 30 confrontos, somava 20 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Com forte pressão no campo ofensivo, a equipe do técnico Jaime Lozano deu a impressão de que não teria dificuldades para obter o triunfo.

Aos três minutos, Luis Chávez bateu colocado e Waite fez grande defesa. Aos 14, foi a vez de Giménez desperdiçar boa oportunidade.

Aos poucos, o 'guerreiro' ataque da Jamaica equilibrou a disputa, ao perceber a fragilidade defensiva do adversário. Nicholson, Gray e Antonio brigaram por todas as bolas e levaram perigo à meta de Julio González. A melhor oportunidade surgiu aos 25 minutos, quando Lembikisa pegou rebote da zaga mexicana e tentou de longe para boa recuperação do goleiro mexicano.

O ritmo do jogo caiu na parte final do primeiro tempo, coincidindo com uma nova fase de domínio mexicano. O zagueiro César Montes quase abriu o placar por duas vezes - uma em chute longo e outra em cabeçada -, mas a grande chance foi com Romo, aos 45 minutos. O chute saiu por muito pouco.

O segundo tempo foi mais disputado, com as seleções se revezando no ataque. A Jamaica chegou a marcar com Antonio, mas o lance foi impugnado pelo VAR.

O lance fez o México acordar na partida. Chávez, Arteaga, Giménez e Sánchez dera muito trabalho para o goleiro Waite. Até que, aos 23 minutos, saiu o primeiro gol do jogo. Um golaço. Arteaga acerto um lindo chute para colocar o México em vantagem.

O gol não abateu os comandados do técnico islandês Heimir Hallgrímsson, que foram com tudo para o ataque, mas pecaram na falta de qualidade nas finalizações. Aos 45, Lembikisa acertou, mas Julio González fez bela defesa. O México, por sua vez, preferiu ficar mais com a bola e garantir a vitória na estreia.

VENEZUELA VENCE EQUADOR DE VIRADA

Com dois gols no segundo tempo, a Venezuela derrotou o Equador, neste sábado, no outro jogo da primeira rodada do Grupo B da Copa América,em duelo disputado no Levi's Stadium, na cidade de Santa Clara, na Califórnia, Estados Unidos.

A seleção equatoriana jogou com dez atletas desde os 21 minutos do primeiro tempo, quando Enner Valência foi expulso, após acertar um pontapé no pescoço do zagueiro Herrera.

Mesmo com um jogador a menos e pressionado pela Venezuela, o Equador abriu o placar, aos 39 minutos, com Sarmiento. A virada venezuelana veio na etapa final. Cádiz empatou aos 18 e Bello garantiu os três primeiros pontos da Venezuela na competição, aos 28 minutos.