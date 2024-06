Cruzeiro faz confronto direto com o Bahia pelo G-4 do Brasileirão

Em franca evolução, o Cruzeiro tem um desafio neste domingo, quando faz um confronto direto pelo G-4 do Brasileirão com o Bahia, a partir das 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 11ª rodada.

A vitória sobre o Fluminense, por 2 a 0, colocou o Cruzeiro na sexta colocação, com 17 pontos, a apenas um do Bahia, com 18, que começou a rodada como quinto colocado e vem de derrota para o Flamengo, por 2 a 1, no Maracanã.

Apesar de ter perdido uma invencibilidade de 11 jogos, o Bahia deixou boa impressão contra o Flamengo. Sem novos desfalques - o lateral Santiago Arias está na Copa América pela seleção da Colômbia -, Rogério Ceni deve repetir a escalação da última quinta-feira.

"Acho que estamos no caminho correto. Mas precisamos ter mais oportunidades de gol. Que o controle de jogo seja compatível com as oportunidades. Acho que isso já é um crescimento para quem ano passado acabou um ponto na frente do rebaixamento", destacou Ceni.

No Cruzeiro, o técnico Fernando Seabra vai manter a base. Uma mudança que pode acontecer é o retorno do volante Lucas Romero, preservado por conta de um desgaste muscular. Já os atacantes Álvaro Barreal e Rafa Silva seguem no departamento médico.

Nos bastidores, a diretoria continua trabalhando para reforçar o elenco, além dos três já confirmados: o goleiro Cássio, o zagueiro Jonathan Jesus e os atacantes Kaio Jorge e Lautaro Díaz. O volante Matheus Henrique, ex-Grêmio, é um o que está próximo.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X CRUZEIRO

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

CRUZEIRO - Anderson; William, João Marcelo, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva, Ramiro e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Robert. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).