UEFA anuncia que vai aumentar medidas para evitar invasões de campo na Euro

A UEFA anunciou neste domingo que vai aumentar o esquema de segurança para evitar que os torcedores invadam o campo durante a Euro. O problema ficou evidente neste sábado, quando pelo menos seis pessoas tentaram tirar uma fotografia com o atacante Cristiano Ronaldo no duelo entre Portugal e Turquia.

A UEFA divulgou que irá "implantar medidas de segurança adicionais" em todos os 10 estádios da Alemanha, embora não tenha revelado detalhes do plano para deter os invasores. "Qualquer invasão do campo constitui uma violação das regras e resultará na expulsão do estádio, na proibição de todos os jogos do torneio e na apresentação de uma queixa criminal formal por invasão", afirmou a entidade.

Quatro torcedores perseguiram Cristiano Ronaldo em campo durante a vitória de Portugal por 3 a 0 sobre a Turquia e vários outros tentaram fazer o mesmo no final da partida disputada em Dortmund.

Em vários jogos da Euro foram vistos torcedores em campo, incluindo um torcedor que trouxe uma câmera e abordou o meia belga Kevin De Bruyne na partida contra a Eslováquia.

Um prêmio em dinheiro de um apresentador do YouTube foi o motivo de alguns desses incidentes na final da Liga dos Campeões, que aconteceu há três semanas no Estádio de Wembley, em Londres.