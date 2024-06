Augusto Akio fica em 5º no skate park e Brasil fica sem medalhas no Pré-Olímpico de Budapeste

Grande esperança de medalha em Paris-2024, o skate brasileiro passou em branco no Pré-Olímpico de Budapeste. A melhor colocação ficou com Augusto Akio, com o quinto lugar no skate park. Apesar de ter ficado sem medalha, o Brasil conseguiu garantir 12 atletas, número máximo por país, na Olimpíada. Os últimos a garantirem vaga foram Isadora Pacheco e Felipe Gustavo.

Neste domingo, o Brasil teve três representantes nas finais. Augusto Akio repetiu o desempenho da etapa anterior e terminou em quinto lugar, com 90,48 de nota. A medalha de ouro ficou com o australiano Keegan Palmer, com 94,94. Completaram o pódio os americanos Tom Schaar e Tate Carew.

Na categoria feminina, Raicca Ventura chegou a liderar a fase final, mas acabou tendo uma nota ruim, das três voltas realizadas, e ficou na sexta posição. O ouro ficou novamente com um atleta da Austrália. Arisa Trew ficou no lugar mais alto do pódio, ao lado de Sky Brown, da Grã-Bretanha, e da japonesa Kokona Hiraki.

O Brasil ainda teve um representante na final do street masculino, mas Kelvin Hoefler não conseguiu repetir a boa atuação da fase anterior e ficou com a última posição entre os classificados. Os três primeiros colocados foram japoneses: Yuto Horigome, Ginwoo Onodera e Sora Shirai, nesta ordem.

Nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o Brasil estará representado por Rayssa Leal, Kelvin Hoefler, Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Pedro Barros, Luigi Cini, Augusto Akio, Pâmela Rosa, Gabriela Mazetto, Raicca Ventura, Isadora Pacheco e Dora Varella.