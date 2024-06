Corinthians é dominado, mas arranca empate no fim com o Athletico-PR

O calvário do Corinthians no Brasileirão estava para aumentar neste domingo, mas o time buscou forças de onde poderia não haver para arrancar um empate com o Athletico-PR por 1 a 1. Na Ligga Arena, a equipe paulista foi dominada, mas o goleiro Matheus Donelli, um dos protagonistas da partida, e o zagueiro Cacá, que marcou nos acréscimos do segundo tempo, impediram que o time deixasse Curitiba sem pontuar.

Ainda assim, a situação do Corinthians é ruim. São apenas oito pontos em 11 jogos no torneio no qual ganhou somente uma partida, na distante quarta rodada. São quase dois meses sem vitória na competição, o que aumenta a pressão sobre o presidente Augusto Melo, que pode demitir em breve António Oliveira, embora o treinador tenha sido poupado dos torcedores nos protestos recentes. A equipe tem terceira pior campanha e termina mais uma rodada na zona de rebaixamento.

O Athletico-PR retornou a Curitiba depois de dois jogos fora, mas não reencontrou o caminho dos triunfos. Vacilou pelo terceiro duelo consecutivo e mais uma vez empatou. Agora, tem 19 pontos e desperdiçou a chance de subir à vice-liderança da competição. Somando os pontos perdidos, o time de Cuca seria o líder.

O Athletico-PR foi superior ao Corinthians em quase todo jogo. É evidente a diferença técnica entre as duas equipes. Não é à toa que os paranaenses estão disputando o título, enquanto que o foco dos paulista é deixar a zona de rebaixamento. Foi, como se esperava, a equipe de Cuca que mais criou e atacou, sobretudo pelos lados, fazendo do jovem goleiro Matheus Donelli um dos protagonistas da partida. Ele foi novamente titular porque Carlos Miguel, prestes a se transferir para o Nottingham Forest, da Inglaterra, alegou dores no tornozelo e se recusou a jogar.

Donelli fez ótimas defesas, mas nada pôde fazer quando Esquivel cruzou da esquerda na cabeça de Christian, que se enfiou entre os defensores do Corinthians e cabeceou no canto esquerdo. O gol saiu aos 44 minutos da primeira etapa.

No segundo tempo, o Athletico-PR continuou com o controle do jogo e criou para ganhar com margem larga, mas Cuello e Mastriani pararam em Donelli, o nome da partida, e Cuello acertou o travessão.

O Athletico-PR não 'matou' o jogo e, como nas últimas duas partidas, foi castigado nos acréscimos. Cacá, tão crucificado por marcar dois gols contra recentemente, foi o responsável por garantir o empate ao Corinthians. Ele pegou rebote de falta cobrada no travessão por Garro e empurrou de peito para o gol vazio. A bola entrou devagar.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 1 CORINTHIANS

ATHLETICO-PR - Léo Linck; Madson, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Erick (Gabriel), Fernandinho e Christian (Zé Vitor); Nikão (Julimar), Cuello (Di Yorio) e Mastriani (Zapelli). Técnico: Cuca.

CORINTHIANS - Matheus Donellil; Léo Maná (Matheuzinho), Cacá, Caetano e Hugo (Matheus Araújo); Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gustavo Mosquito (Igor Coronado); Wesley (Kayke) e Pedro Raul (Arthur Sousa). Técnico: António Oliveira.

GOLS - Christian, aos 44 minutos do primeiro tempo. Cacá, aos 45 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

CARTÕES AMARELOS - Pedro Raul, Fernandinho e Di Yorio.

PÚBLICO - 34.682 torcedores.

RENDA - R$ 1.786.120,00.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).