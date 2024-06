Volta Redonda bate Caxias, assume a liderança da Série C e Figueirense supera o São Bernardo

O Volta Redonda assumiu provisoriamente a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, ao vencer por 1 a 0 o Caxias por 1 a 0, neste domingo, no Estádio Raulino de Oliveira. Ainda pela décima rodada, o Figueirense superou o São Bernardo, fora de casa, por 2 a 1.

Com gol de PK, aos 16 minutos do segundo tempo, o Volta Redonda conquistou a segunda vitória consecutiva, ao vencer o Caxias. O triunfo levou o clube do Rio Janeiro à liderança, com 22 pontos, contra 21 do Athletic-MG, que entra em campo na quarta-feira, frente ao Sampaio Corrêa.

O Caxias, por sua vez, só fez sete jogos até aqui, mas já amarga o seu terceiro tropeço seguido. Com seis pontos, o clube gaúcho aparece na zona de rebaixamento, apenas à frente de Sampaio Corrêa (6), CSA (5) e São José-RS (4).

Em duelo direto pelo G-8, zona de classificação, o Figueirense surpreendeu o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio, ao ganhar por 2 a 1. Augusto abriu o placar, mas Guilherme Pato e Jefinho comandaram a virada do time catarinense.

Com a derrota, o São Bernardo viu cair uma invencibilidade de cinco jogos. Mesmo assim, continua na quarta posição, com 18 pontos, à frente do Botafogo-PB, que tem 21. Já o Figueirense ganhou suas posições e subiu para o quinto lugar, com 17.

A rodada continuará nesta segunda-feira com mais dois jogos. Buscando a reabilitação, o Náutico enfrenta o Aparecidense fora de casa. Já ABC e Remo duelam no Frasqueirão. A rodada ainda vai ter jogos até quinta-feira.

Confira os jogos da 10ª rodada:

SÁBADO

Tombense 3 x 0 Floresta

Londrina 1 x 1 Botafogo-PB

DOMINGO

São José-RS 0 x 1 Ypiranga

Volta Redonda 1 x 0 Caxias

São Bernardo 1 x 2 Figueirense

SEGUNDA-FEIRA

20h

ABC x Remo

Aparecidense x Náutico

QUARTA-FEIRA

19h

Sampaio Corrêa x Athletic

21h

Ferroviário x Ferroviária

QUINTA-FEIRA

20h

Confiança x CSA