Lateral Mayke elogia elenco enxuto do Palmeiras: 'Quem entra dá conta do recado'

Autor do terceiro gol na vitória sobre o Juventude por 3 a 1 no domingo, no Allianz Arena, o lateral-direito Mayke elogiou a forma como o elenco do Palmeiras está se comportando na temporada apesar de não ser muito numeroso.

"Nosso grupo está enxuto, então é trabalhar bastante para, quando o Abel (Ferreira) precisar, entrar e dar o máximo", afirmou Mayke, que começou no banco e aos 35 minutos do segundo tempo foi o substituto de Estevão. "Todos quando entram estão dando conta do recado."

Ao marcar seu primeiro gol na temporada, após assistência de Zé Rafael, o lateral homenageou o ex-goleiro Marcos, comemorando de joelhos e com os dedos indicadores para o céu. "Conseguimos fazer um grande jogo, e pude ajudar com um gol. Não sou muito de fazer gols, então quando faço é uma felicidade enorme", afirmou ele, que marcou oito vezes em 283 partidas pelo Palmeiras, clube que defende desde 2017.

Vice-líder do Brasileiro com 23 pontos, um a menos do que o Flamengo, o Palmeiras conseguiu sua quinta vitória consecutiva no campeonato e enfrenta o Fortaleza na quarta-feira, às 21h30, no Castelão. "Jogar contra o Fortaleza já é difícil, ainda mais lá. O clima, o campo, a torcida. Mas vai ser difícil para os dois", afirmou Mayke. O Fortaleza é o 11º do Brasileiro, com 14 pontos.

Após o quinto triunfo seguido, o Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira. Os titulares do confronto fizeram recuperação, enquanto os demais jogadores foram a campo para trabalhos técnicos em dimensões reduzidas. Recuperado de uma lesão na coxa direita, o meia Rômulo iniciou transição física e fez movimentações com e sem bola no gramado.