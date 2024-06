Deschamps diz que nariz quebrado de Mbappé melhora a cada dia: 'Ele quer jogar'

O técnico da França, Didier Deschamps, afirmou nesta segunda-feira que o atacante Kylian Mbappé está "melhor a cada dia" após quebrar o nariz e que ele quer jogar contra a Polônia na terça-feira pela terceira e última rodada do Grupo D da Euro da Alemanha.

Mbappé quebrou o nariz na estreia da França na competição (vitória por 1 a 0 sobre a Áustria) e não saiu do banco no empate sem gols com a Holanda, na sexta-feira. O atacante usará uma máscara protetora se jogar no estádio Westfalen. O meia Tchouaméni já havia afirmado que o companheiro de seleção está se acostumando a usar o artefato, o que foi confirmado pelo técnico.

"O hematoma diminuiu", disse Deschamps as condições físicas de seu capitão. "Ele queria jogar contra a Holanda e quer jogar contra a Polónia", completou o técnico.

O atacante, que acertou sua transferência para o Real Madrid, está usando a máscara nos treinos da seleção francesa. O volante N'Golo Kanté elogiou o desempenho de Mbappé na preparação para enfrentar os poloneses. "Ele foi ótimo, decisivo e perigoso", disse Kanté sobre o atacante nos treinos. "Ele se sente bem e espero que isso se traduza em campo amanhã."

A França ocupa a segunda colocação no Grupo D com 4 pontos. A Polônia acumula duas derrotas, mas ainda pode se classificar para as oitavas de final como terceiro colocada dependendo de uma combinação de resultados.