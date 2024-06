Brasil vence a Polônia em preparação para o Pré-Olímpico masculino de basquete

A seleção brasileira masculina de basquete derrotou a Polônia por 91 a 75 em amistoso disputado em Opatija, na Croácia, nesta segunda-feira. Foi o primeiro de três jogos preparatórios para o Pré-Olímpico, que acontece de 2 a 7 de julho.

O Brasil controlou a partida contra os poloneses desde o início. Bruno Caboclo anotou 21 pontos e foi o cestinha da partida. Mãozinha conseguiu um "duplo-duplo" com 18 pontos e 12 rebotes.

O amistoso também marcou o retorno de Raulzinho depois de dez meses de recuperação. O armador rompeu o tendão patelar na vitória do Brasil sobre Costa do Marfim na Copa do Mundo, em agosto de 2023. "Muito feliz de voltar, de fazer meu primeiro jogo após a lesão", afirmou Raulzinho. "Só quem convive comigo sabe tudo que passei. Então, poder voltar, jogar bem, ajudar, é muito bom. Agora é seguir evoluindo para buscar nossa vaga olímpica."

A seleção brasileira volta a jogar na quarta-feira diante da Croácia. A última partida antes da estreia no pré-olímpico será na sexta-feira, contra a Eslovênia. Após estes dois jogos, o técnico Aleksandar Petrovic vai definir os 12 jogadores para a competição que garante ao campeão uma vaga no Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O Pré-Olímpico de Riga, na Letônia, terá Brasil, Letônia, Camarões, Geórgia, Filipinas e Montenegro. Na primeira fase, o Brasil pega montenegrinos e camaroneses. Os dois melhores vão às semifinais.