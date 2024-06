Presidente do Athletico-PR detona técnico Cuca após pedido de demissão: 'Nos usou e nos traiu'

O pedido de demissão e a saída do treinador Cuca do comando do Athletico-PR não foi bem recebido pelo presidente do clube, Mario Celso Petraglia. Na noite desta segunda-feira, o dirigente se manifestou em suas redes sociais e não poupou críticas ao ex-empregado.

"Nestes anos todos de futebol já vivi muitas decepções, existem decepções e decepções, esta do Cuca foi a maior delas. Botamos a cara a tapa para amenizar seu desgaste havido com a torcida do Corinthians, que lavou a roupa suja do seu passado não resolvido!", afirmou Petraglia em seu perfil no Facebook.

No trecho inicial da postagem do presidente, ele faz referência a curta passagem que Cuca teve no comando do Corinthians em 2023. Na ocasião, o treinador foi muito criticado pela torcida corintiana por conta de sua condenação por manter relação sexual sem consentimento com uma menina de 13 anos em 1989.

O técnico pediu demissão após a repercussão negativa de sua contratação, mas teve posteriormente a sentença anulada pelo Tribunal Regional de Berna-Mitteland, na Suíça, onde o caso ocorreu. O Athletico foi o primeiro trabalho de Cuca após a anulação da sentença.

No texto, o dirigente afirma que o clube paranaense foi usado pelo treinador e garante que jamais cometerá o mesmo erro novamente. "Prometo que não seremos doravante mais usados e abusados pelo mau-caráter de pessoas que pela nossa resiliência aceitamos ajudá-las! Foi o que ocorreu com o Cuca, o qual nos usou e depois nos traiu!"

Ainda em seu desabafo, o presidente acusou o treinador de ter um "comportamento descontrolado" no vestiário após o empate com o Corinthians no último domingo, que culminou no pedido de demissão do técnico. O clube paulista marcou o gol que deixou tudo igual nos últimos minutos da partida.

"Lamentável que um homem que se diz torcedor do Furacão, com 61 anos, tendo treinado grandes clubes, não tenha o controle suficiente para esfriar a cabeça e não ter o 'piti' como se comportou ontem (domingo)!", reclamou Petraglia.

Por fim, o dirigente ainda ressalta a "boa vontade" que o clube e a torcida tiveram com o treinador, acolhendo-o no momento mais difícil de sua carreira. "Que siga seu caminho, que encontre outro clube que tenha a boa vontade que o Furacão teve e que a torcida o acolha como a nossa, mesmo contrariada, o fez!", finalizou.