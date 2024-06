Sport é derrotado pelo Novorizontino em noite de gol bizarro pela Série B

Um lance um tanto incomum marcou a derrota do Sport para o Novorizontino pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 20 segundos de jogo, Alisson Cassiano marcou um gol contra bizarro ao tentar recuar a bola para o goleiro Caíque França, que contribuiu para o revés pernambucano por 2 a 1, nesta segunda-feira, na Arena Pernambuco.

Com o resultado, o Sport perdeu a chance de permanecer no G-4, caindo para o quinto lugar, com 19 pontos. Já o Novorizontino subiu para o nono lugar, com 18, embolando a briga pelo acesso.

O duelo começou de forma um tanto bizarra. Na saída de bola, o zagueiro Alisson Cassiano foi recuar para o goleiro Caíque França, mas não viu que o goleiro estava longe da meta e mandou para as redes, com 20 segundos. Felicidade para o Novorizontino, que abriu o placar sem ao menos tocar na bola.

O lance capital ditou o ritmo da primeira etapa. Nervoso, o Sport tinha a posse da bola, porém faltou organização ofensiva para concluir as jogadas. O time paulista era estratégico e ampliou o marcador aos 37 minutos. Paulo Vitor sofreu pênalti e Fabrício Daniel converteu com categoria.

Na segunda etapa, o Sport voltou mais ofensivo e conseguiu se organizar no ataque para criar chances. Felipe, de longe, obrigou Jordi a espalmar. O Novorizontino controlava a partida, até aos 28, quando Luisão recebeu o segundo amarelo, por cera, e foi expulso. Com um a mais, os donos da casa logo diminuíram.

Após cruzamento na área, a bola sobrou para Fabrício Dominguez que mandou para as redes, aos 32. O time paulista até chegou a marcar o terceiro, mas o juiz marcou falta de Renato Palm. Os últimos minutos foram de pressão do Sport, porém Chico também foi expulso e freou a blitz pernambucana.

Na próxima rodada, o Sport atua no sábado, contra outro paulista, o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, às 17h, na Arena Nicnet. Já o Novorizontino tem o clássico contra o Mirassol, em Novo Horizonte, na terça-feira, às 20h, no encerramento da 13ª rodada.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 2 NOVORIZONTINO

SPORT - Caíque França; Rosales (Vinicius Faria), Alisson Cassiano (Dieguinho), Chico e Fabrício Domínguez; Felipe, Pedro Vilhena (Titi Ortiz) e Lucas Lima; Gustavo Coutinho (Riquelme), Zé Roberto e Chrystian Barletta. Técnico: Mariano Soso.

NOVORIZONTINO - Jordi; Luisão, Patric e Renato; Rodrigo Soares (Dantas), Eduardo (Rodolfo), Geovane, Marlon e Reverson; Paulo Vítor (Rafael Donato) e Fabrício Daniel (Neto Pessoa). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Alisson Cassiano (contra), aos 20 segundos, e Fabrício Daniel, aos 37 minutos do primeiro tempo; Fabrício Domínguez, aos 32 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Chico e Lucas Lima (Sport); Luisão, Patrick, Dantas e Eduardo (Novorizontino).

CARTÃO VERMELHO - Luisão (Novorizontino) e Chico (Sport).

ÁRBITRO - Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO).

RENDA - R$ 170.945,00.

PÚBLICO - 12.438 torcedores.

LOCAL - Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata (PE).