Torcedores italianos são alvo de ataque no centro de Leipzig após jogo da Eurocopa

Um confronto de torcida após o empate de 1 a 1 entre Itália e Croácia, pela Eurocopa, provocou um clima de terror em Leipzig, na Alemanha. Na confusão, que aconteceu no centro da cidade, torcedores italianos foram atacados por uma facção da torcida croata. Quatro ficaram feridos e dois deles, com ferimentos mais graves, precisaram ser encaminhados para o hospital.

De acordo com o jornal italiano Gazzeta Dello Sport, a origem da pancadaria teria sido o roubo de uma bandeira, que depois foi devolvida. O gesto foi o ponto de partida para o início do confronto onde os italianos foram agredidos com chutes e socos.

A polícia local teve de entrar em ação para controlar a situação e conseguiu identificar onze suspeitos entre croatas e bósnios. Eles tinham idades entre 21 e 44 anos. Os vândalos foram levados sob custódia para prestar depoimento e dar seguimento às investigações.

Itália e Croácia protagonizaram um jogo cercado de emoção nesta segunda-feira em partida que encerrou a fase de classificação das equipes integrantes do Grupo B da Eurocopa. Com um gol no último lance, a Itália arrancou o empate de 1 a 1 e garantiu a vaga para as oitavas de final do torneio.

Os gols do duelo foram assinalados no segundo tempo. O meia Modric, depois de perder um pênalti, se redimiu no lance seguinte e balançou a rede se aproveitando do rebote do goleiro Donnarruma. No último lance da partida, Zaccagni decretou o empate para os italianos.