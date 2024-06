Corinthians tem negociações avançadas com o goleiro Hugo Souza, do Flamengo

O Corinthians tem negociações avançadas com o goleiro Hugo Souza, de 25 anos, do Flamengo. O atleta retornou de empréstimo recentemente do Chaves, de Portugal, e deve assinar com o time paulista nos próximos dias. O clube português tinha opção de compra fixada no contrato de 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 7 milhões) por 50% dos direitos econômicos do goleiro, mas não exerceu a cláusula.

A meta virou problema para o Corinthians depois de Cássio pedir para encerrar sua passagem de 12 anos para fechar com o Cruzeiro, e Carlos Miguel, reserva imediato, comunicar à diretoria que aceitou uma oferta do futebol inglês e vai se transferir no próximo mês. A posição foi ocupada por Matheus Donelli, de 22 anos, nas duas últimas partidas da equipe alvinegra.

Mais conhecido como "Neneca" entre os torcedores, Hugo Souza viu a transferência ao clube paulista com bons olhos pela falta de espaço no Flamengo. Para a posição, a equipe carioca conta com o argentino Augustín Rossi, titular, e Matheus Cunha, revelado nas categorias de base do clube.

Hugo Souza foi alçado aos profissionais do Flamengo sob grande expectativa. Ele foi campeão brasileiro em 2020, atuando como titular em algumas partidas. Dois anos antes, em 2018, quando tinha apenas 19 anos, foi convocado por Tite, atualmente comandando o Flamengo, para os amistosos da seleção com Estados Unidos e El Salvador.

Apesar das boas atuações, Hugo Souza ficou marcado pela falha na derrota por 2 a 1 para o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil daquele ano. O goleiro não repetiu as boas atuações e acabou emprestado para o Chaves em julho do ano passado.

O atleta teve passagem discreta pelo futebol português. Seu melhor momento foi quando defendeu três pênaltis em confronto contra o Benfica pelo Campeonato Português. Mesmo com a fase instável, o jogador recebeu sondagens de pelo menos quatro clubes antes de avançar no acerto com o Corinthians.