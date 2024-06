Guarani viaja para intertemporada em Itu na semana do dérbi 207

Sem vencer há oito jogos e em má fase no Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani procurou um refúgio para se preparar para o Dérbi 207 contra a arquirrival Ponte Preta, que está marcado o próximo domingo, em casa, no estádio Brinco de Ouro, às 18h30.

A partir desta quarta-feira, a delegação alviverde irá passar por uma 'intertemporada' de treinos até sexta-feira, em Itu, no Otho Hotel Resort, que já hospedou a seleção do Chile durante a Copa do Mundo de 2014.

A decisão foi tomada entre a comissão técnica e o Conselho de Administração do Guarani com a intenção de dar mais tranquilidade ao elenco neste momento turbulento dentro da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para o clássico, o técnico Pintado, que irá fazer o seu segundo jogo à frente do Guarani, não poderá contar com o volante Anderson Leite e o atacante Reinaldo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O lateral-direito Heitor com uma entorse no joelho direito é dúvida. Já o meia Camacho estará de volta após cumprir suspensão.

Atualmente, o Guarani é lanterna da Série B com apenas cinco pontos somados em 12 jogos disputados.