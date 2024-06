Danilo discute com torcedor e é contido por Neymar após empate da seleção na Copa América

O lateral da seleção brasileira, Danilo, discutiu com dois torcedores após a partida de estreia contra a Costa Rica na Copa América. O empate por 0 a 0 gerou criticas por parte da torcida que esteve presente no estádio.

O vídeo viralizado nas redes sociais mostra Danilo, visivelmente nervoso, discutindo com alguns integrantes do Movimento Verde Amarelo, torcida criada para impulsionar e mudar a forma de torcer pela seleção. O jogador afirmou que ninguém estava de brincadeira dentro da equipe.

No final, Neymar aparece para interromper a discussão, levando-o para o vestiário. Jimmy Blutter, estrela do basquete e que estava presente para acompanhar o jogo, é visto no vídeo com o semblante assustado ao ver a discussão.

O Brasil empatou por 0 a 0 com a Costa Rica, gerando críticas dos torcedores pela atuação da equipe durante a partida. A seleção teve mais oportunidades para abrir o placar e até teve um gol anulado.

A próxima partida da seleção brasileira é contra o Paraguai, na sexta-feira, dia 28 de junho, pela segunda rodada da fase de classificação. O Brasil ocupa o segundo lugar do Grupo D com apenas um ponto.