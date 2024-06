Carille admite jogo ruim do Santos: 'Tem de melhorar bastante se quiser algo na competição'

Fábio Carille não aliviou para o elenco do Santos após mais uma apresentação ruim pela Série B. Depois do empate sem gols diante do Mirassol, graças a grandes defesas de Gabriel Brazão, o técnico admitiu que a equipe deveu futebol e reconheceu que se não existir melhora, as expectativas de acesso se complicam - após 12 rodadas, está fora da zona de acesso.

"Segue a nossa caminhada, mas tem de melhorar bastante se quiser algo na competição", frisou Carille. "Atuação muito abaixo do que a gente imaginava. Os primeiros minutos já trouxeram preocupação com tanto de erros de passes", disse, reconhecendo que a primeira etapa foi desastrosa em Mirassol. "Passes simples para fazer no pé do companheiro e a gente ficar com a bola e girar como pretendia e sair de um lado para terminar do outro. Mas a gente errou bastante e demorou um pouquinho para entrar no jogo."

Mesmo com as três modificações no intervalo, após enorme sufoco, o treinador não gostou do que viu. Ele trocou dois atacantes por meias para ter mais a posse de bola e tirou o jovem lateral JP Chermont. O Santos seguiu apático e pouco criou para trazer os três pontos.

"No segundo tempo não vi que a gente melhorou tanto tecnicamente, mas brigou mais pela bola, foi um time mais competitivo", admitiu. "Já que não estava indo bem tecnicamente, devia ter brigado mais pela bola, ter parado mais o jogo, não deixar adversário girar bola tanto na nossa área. Por esse motivo, pelo desempenho não ter sido legal, levar um ponto daqui acaba sendo bom. Teve jogo que a gente foi melhor, como contra o Botafogo, e não levou nada."

Questionado sobre o esquema tático, o técnico mais uma vez não vê motivos para mudanças. "A gente já fez ótimos jogos com esse sistema, com Otero, Pedrinho, Guilherme, com esse meio de campo, e acredito que nossa resposta hoje técnica devia ter sido melhor", enfatizou. "A partir do momento que a parte técnica está bem e as coisas não estiverem acontecendo, é uma preocupação que me traz. E não estou vendo isso. Estou vendo que a gente tem de ser melhor tecnicamente", frisou. "Hoje bem abaixo e não consigo uma análise. Mas o grupo que foi formado é para atuar com linha de quatro."