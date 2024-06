Amazonas segura Coritiba fora do G-4 e se afasta da zona de rebaixamento da Série B

O Amazonas derrotou o Coritiba por 1 a 0, nesta terça-feira, no Estádio Carlos Zamith, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time amazonense impediu que o rival entrasse no G-4 e se distanciou da zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Amazonas subiu para o 14º lugar, com 15 pontos, abrindo três do CRB, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Coritiba, que ainda não venceu fora de casa, ficou em oitavo, com 18.

O primeiro tempo foi de muita cautela. Ainda sem vencer fora de casa, o Coritiba não quis se expor muito e optou por esperar o adversário. Mesmo assim, conseguiu chegar com perigo aos 15 minutos. Leandro Damião recebeu dentro da pequena área, ficou cara a cara com o goleiro Marcão e mandou para fora.

Após o susto, o Amazonas resolveu jogar futebol, mas encontrou muita dificuldade na criação das jogadas. O time da casa apostou muito na ligação direta, dificultando a vida dos atacantes. Jô e Ênio, inclusive, pouco conseguiram produzir.

O melhor momento do Amazonas foi nos minutos finais. Rafael Tavares cobrou falta venenosa, a bola sobrou para Miranda, que acertou a trave. Jô pegou a sobra e também acertou o posto. O Coritiba, no entanto, conseguiu se defender muito bem e levou a igualdade para o intervalo.

No segundo tempo, o Amazonas foi mais incisivo e abriu o placar aos sete. Após cobrança de escanteio de Ezequiel, Barros desviou e Miranda só precisou desviar para o fundo das redes.

Na frente do placar, o Amazonas foi 'cozinhando' o jogo e quase fez o segundo com Sassá, aos 41, mas Morisco salvou. Nos minutos finais, o Coritiba pressionou, só que o goleiro Marcão apareceu bem, com grandes defesas, para confirmar a vitória do time da casa. Na melhor delas, protagonizou um milagre na cabeçada de Robson.

O Coritiba volta a campo no sábado, às 16h, para enfrentar o Vila Nova, no Couto Pereira, em Curitiba (PR). No domingo, às 11h, o Amazonas visita o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 1 X 0 CORITIBA

AMAZONAS - Marcão; Ezequiel (Alvariño), Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Jorge Jiménez, Barros (Pará) e Rafael Tavares (Igor Bolt); Ênio, Jô (Sassá) e Matheus Serafim (Matheus Melo). Técnico: Rafael Lacerda.

CORITIBA - Pedro Morisco; Natanael (Jhonny), Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Sebastián Gómez (Fransérgio), Vini Paulista (Wesley Pombinha) e Matheus Frizzo (Éberth); Lucas Ronier, Leandro Damião (Robson) e Figueiredo. Técnico: Fábio Matias.

GOLS - Miranda, aos sete minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jorge Jiménez e Miranda (Amazonas); Lucas Ronier (Coritiba).

ÁRBITRO - Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).