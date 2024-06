Cruzeiro defende os 100% em casa em primeiro jogo do Athletico-PR sem Cuca

Cruzeiro e Athletico-PR querem se reencontrar com a vitória de olho no G-4 do Campeonato Brasileiro. Para isso, se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 12ª rodada.

Na última rodada, o Cruzeiro foi goleado pelo Bahia por 4 a 1, fora de casa, com um jogador a menos. Isso encerrou a sequência de três jogos invicto. Com isso, aparece em oitavo lugar com 17 pontos, três a menos do que o Botafogo, que fecha o G-4 com 20.

O Cruzeiro tem seu desempenho em casa como trunfo para se reabilitar. O time está 100% com quatro vitórias: Botafogo (3 a 2), Vitória (3 a 1), Cuiabá (2 a 1) e Fluminense (2 a 0). O duelo com o Internacional foi adiado.

O técnico Fernando Seabra tem quase todo o time à disposição. Entretanto, o lateral-esquerdo Marlon foi expulso e cumpre suspensão. Titular absoluto, pode ser substituído por Kaiki Bruno, que já entrou no lugar do jogador na oitava rodada, quando também cumpriu suspensão por expulsão.

Além disso, os atacantes Rafa Silva e Juan Dinenno estão no departamento médico. Seabra não deve fazer muitas mudanças, já que a goleada sofrida foi claramente influenciada pela expulsão.

Seabra tirou lições da goleada, mas avaliou que o placar não representou o jogo. "Temos que saber, com adversidade, buscar o resultado, mas de forma mais equilibrada e controlada. O placar deixa aprendizado de não perder equilíbrio com um a menos, mas também não representa o equilíbrio que foi o jogo e as dificuldades para o Bahia."

O Athletico está há quatro jogos invicto, mas há três sem vencer. Empatou com Flamengo, Botafogo e Corinthians, todos por 1 a 1. Os resultados deixam o time paranaense com 19 pontos, em quinto lugar.

Como visitante, o Athletico já fez cinco jogos, com uma vitória, dois empates e duas derrotas. Não vence há dois jogos: antes do empate com o Botafogo, perdeu para o Fortaleza, por 1 a 0.

A principal mudança no Athletico é de treinador, já que Cuca pediu demissão. Enquanto o clube busca por um substituto, Juca Antonello comandará o time.

Juca terá o retorno do atacante Pablo, que cumpriu suspensão. A má notícia fica por conta de Cuello, vetado por dores no joelho. Ele deve ser substituído por Zapelli. Na lateral-direita, há disputa entre Léo Godoy e Madson.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X ATHLETICO-PR

CRUZEIRO - Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Ramiro, Lucas Silva e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Robert. Técnico: Fernando Seabra.

ATHLETICO - Léo Linck; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick e Christian; Zapelli, Nikão e Mastriani. Técnico: Juca Antonello (interino).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).