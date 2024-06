Robson Conceição está otimista para 4ª luta pelo título mundial: 'Mais preparado que nunca'

O boxeador Robson Conceição vai tentar conquistar o título mundial dos pesos superpenas (até 58,967 quilos), versão Conselho Mundial de Boxe, dia 6, em Prudential, Newark, Estados Unidos, diante do norte-americano O'Shaquie Foster, o dono do cinturão

Esta será a quarta oportunidade de Robson ser campeão mundial. Em 2021, o medalhista de ouro na Olimpíada do Rio-2016 perdeu para o mexicano Oscar Valdez, em 2022 foi derrotado pelo americano Shakur Stevenson e no ano passado empatou com o mexicano Emanuel Navarrete.

"É uma honra e um privilégio ter essa oportunidade. Sei que muitos lutadores não conseguem tantas chances, e isso só aumenta minha determinação. Cada luta é uma experiência de aprendizado e crescimento, e estou mais preparado do que nunca para finalmente conquistar o título", disse Robson, de 35 anos, que está em fase final de treinamento em Las Vegas.

Dono de um cartel de 18 vitórias (nove nocautes), duas derrotas e um empate, "O Brabo", como é conhecido, analisou o rival. "Cada adversário tem suas particularidades e desafios. Foster é um lutador habilidoso e merece todo o respeito, mas acredito que estou em um ótimo momento da minha carreira. Não subestimo ninguém, mas estou confiante de que esta é uma oportunidade real para conquistar o título, especialmente após as lições aprendidas nas lutas anteriores."

Confiante, o brasileiro chegou a revelar parte do esquema tático que pretende implantar na luta. "Minha tática envolve neutralizar suas principais armas, que são a velocidade e a técnica. Trabalhei muito no meu jogo de pernas e na defesa para evitar seus ataques rápidos. Além disso, vamos pressioná-lo e explorar qualquer brecha que ele possa deixar. A ideia é controlar o ritmo da luta e impor meu estilo."

Novidades poderão ser apresentadas por Robson neste combate com a intenção de surpreender o adversário, de 30 anos, que acumula 22 vitórias (12 nocautes) e duas derrotas. "Sempre estamos trabalhando em novas estratégias e técnicas. Tenho aprimorado alguns aspectos do meu jogo que não foram tão evidentes nas lutas anteriores. Acredito que a combinação de experiência e inovação será uma grande vantagem nesta luta."

Robson não concorda com a análise de que Foster seja um obstáculo mais fácil que Valdez, Shakur e Navarrete. "Foster é rápido, técnico e tem uma boa leitura de luta. Ele sabe ajustar seu estilo conforme a luta se desenrola, o que o torna um adversário versátil. Estamos preparados para enfrentar essa versatilidade com uma estratégia bem planejada e uma execução precisa."

O brasileiro acredita que chegou sua hora de vencer um duelo pelo título. "Cada luta pelo título é crucial, e a possibilidade de ser a última chance sempre existe. No entanto, estou focado em dar o meu melhor e não penso em derrota. Minha mentalidade é positiva e determinada, e acredito que minha dedicação e preparo me levarão à vitória."

Além de não pensar em derrota, Robson Conceição não tem planos de aposentadoria. "Vim, vi e venci. A paixão pelo boxe e a vontade de vencer permanecem fortes. Quero continuar defendendo o título e buscando novas conquistas. Quero também usar minha plataforma para inspirar novos talentos no Brasil e ajudar a promover o boxe no país."