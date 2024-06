Foden deixa concentração da Inglaterra na Eurocopa sob alegação de 'assunto familiar urgente'

A seleção da Inglaterra, que garantiu vaga às oitavas de final da Eurocopa, ganhou um problema inesperado nesta quarta-feira. A Federação Inglesa de Futebol (FA) informou que o jogador retornou ao Reino Unido para tratar de um "assunto familiar urgente".

A entidade não forneceu mais detalhes sobre o motivo da saída do atacante, que esteve em campo no empate sem gols dos ingleses diante da Eslovênia, nesta terça-feira, em partida válida pela terceira rodada do Grupo C.

Ainda não se sabe por quanto tempo o atleta vai permanecer afastado e nem se ele ficará disponível para o confronto pelas oitavas de final. Peça fundamental no esquema do time, ele é um dos homens de confiança do técnico Gareth Southgate.

A Inglaterra confirmou o seu favoritismo ao se classificar em primeiro na sua chave. No entanto, sua campanha nesta fase de classificação tem sido alvo de críticas. Em três jogos, o time marcou apenas dois gols e obteve uma vitória e dois empates.

Os ingleses estrearam com triunfo de 1 a 0 sobre a Sérvia graças ao gol marcado por Bellingham. Na segunda partida, Harry Kane balançou a rede no 1 a 1 com a Dinamarca. Na rodada que encerrou os jogos do Grupo C, a seleção ficou no 0 a 0 diante da Eslovênia.