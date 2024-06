Herói diante do Mirassol, Gabriel Brazão celebra série de jogos nos Santos: 'Mais confiante'

Parece filme repetido. Nos últimos anos, não importa a competição, o destaque do Santos é o goleiro. Depois de João Paulo salvar muito a equipe nas competições passadas, a torcida agora vê Gabriel Brazão ser o destaque com a grave lesão do titular. Herói no empate sem gols contra o Mirassol ,pela Série B, o camisa 77 celebrou a sequência de jogos.

Com seis partidas disputadas desde a lesão de João Paulo, na polêmica derrota diante do América-MG, por 2 a 1, em Belo Horizonte, Brazão somou o segundo duelo seguido sem ser vazado e vem, fazendo a diretoria santista desistir da ideia de buscar um novo goleiro.

Contra o Mirassol, na terça-feira, foram três defesas difíceis somente na primeira etapa que valeram um ponto a mais na tabela. Ele já não havia sido vazado nos 2 a 0 sobre o Goiás, na rodada anterior.

"Importante não ter tomado gol e conseguir ajudar o grupo. Eu estou trabalhando, a confiança vai vindo com os jogos e fazia tempo que eu não tinha essa continuidade", frisou Brazão. "E cada jogo que passa venho me sentindo melhor e vendo minha melhor versão aparecer. Estou mais confiante sim e venho me sentindo bem jogo após jogo"< admitiu, feliz com as apresentações.

Mesmo com Brazão fechando o gol, o Santos pouco fez para buscar a vitória em Mirassol e permanecesse fora da zona de acesso à elite. Na segunda-feira, a equipe recebe a Chapecoense na Vila Belmiro e não fala em outro resultado senão a vitória.

"Vamos trabalhar firme, pois na próxima segunda temos outra final contra a Chapecoense na nossa casa. Nosso grupo é trabalhador, sabemos que estamos representando o Santos e a responsabilidade é muito grande, então vamos buscar melhorar e alcançar os lugares mais altos da competição", completou Gabriel Brazão.

Para este jogo, o Santos perdeu o lateral-esquerdo Escobar, por suspensão, e ainda viu Guilherme deixar o campo com dores musculares na coxa esquerda. O jogador faz tratamento intensivo para estar à disposição de Fábio Carille.