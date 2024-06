Atlético-MG marca no último lance e desencanta no Brasileirão com vitória sobre o Internacional

O Atlético-MG se reencontrou com as vitórias no Brasileirão, após três tropeços, com um sofrido 2 a 1 diante do Internacional buscado no último lance no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O zagueiro Rômulo foi o herói da noite em jogo no qual os gaúchos criaram bastante.

Foi uma noite dos garotos da base atleticana, que usaram a cabeça para anotar os gols. Ambos de 20 anos, Cadu abriu o marcador no começo da etapa final e Rômulo definiu aos 52 minutos. O jogo acabou após ele mandar às redes em belo "peixinho".

Foi o primeiro de dois jogos dos gaúchos no Heriberto Hülse, já que no domingo, às 18h30, será visitante diante do Criciúma. Eduardo Coudet não contará com o atacante Wesley, suspenso. O Atlético volta a campo no domingo pela manhã, às 11 horas, para enfrentar o xará goiano na Arena MRV, em Belo Horizonte e Gabriel Milito também terá desfalques, já que Igor Rabello e Gustavo Scarpa levaram o terceiro cartão amarelo.

Na fria Santa Catarina, com apenas 13 graus na hora da partida, o 'mandante' Internacional queria somar três pontos para entrar no G-6 - faixa de classificação à Libertadores. Já o Atlético-MG, com a volta do astro Hulk, buscava apagar a má impressão das últimas rodadas, na qual perdeu duas vezes sofrendo quatro gols e ainda empatou por 1 a 1 com o Fortaleza em casa.

A partida que prometia ser quente com dois rivais gigantes, contudo, iniciou bastante gelada e com as equipes apenas se estudando. Foram longo minutos de chatice, com as marcações se sobressaindo e sem os goleiros serem ameaçados.

Logo aos 23 minutos, Gabriel Milito trocou Zaracho por Paulo Vitor. O abraço no meia era um consolo para justificar a troca cedo. Em jogo chato, sem chances claras, nem a cobrança de falta de Hulk levou perigo com metade da etapa disputada.

O Inter chegou pela primeira vez somente aos 29 minutos. Wesley fez jogada individual e cruzou da esquerda para Alan Patrick, livre, bater sem força, nas mãos de Matheus Mendes. Bruno Henrique também desperdiçaria oportunidade clara antes do intervalo. O Inter cresceu no fim e ainda deu tempo de Wesley também ficar no quase.

Os gaúchos voltaram melhor na segunda etapa, mas foram os mineiros quem marcaram, com o jovem atacante Cadu, desviando de cabeça a cobrança de escanteio de Scarpa. A bola ainda bateu na cabeça de Igor Rabello antes de entrar.

Em desvantagem, os gaúchos saíram com tudo na busca pelo empate e conseguiram após uma falta de Igor Rabello em Wesley. O Inter reclamou muito e após consulta ao VAR, o pênalti acabou anotado. Alan Patrick bateu, Matheus Mendes defendeu, mas o meio aproveitou o rebote para festa vermelha.

Após a igualdade, o jogo cresceu bastante e foram diversas as oportunidades desperdiçadas. De ambos os lados. Renê apareceu na área e bateu nas mãos do goleiro. Do lado Mineiro, Hulk mandou raspando e, aos 50 minutos, Paulinho saiu cara a cara e parou em Fabrício. No último lance, Rômulo apareceu de surpresa em cruzamento de Hulk para anotar e garantir o fim do jejum de vitórias.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 2 ATLÉTICO-MG

INTERNACIONAL - Fabrício; Hugo Mallo, Vitão, Robert Renan e Renê; Thiago Maia, Rômulo (Aránguiz), Bruno Henrique (Alario) e Alan Patrick; Wesley (Hyoran) e Wanderson (Gustavo Prado). Técnico: Eduardo Coudet.

ATLÉTICO-MG - Matheus Mendes; Bruno Fuchs, Igor Rabello e Battaglia; Mariano, Zaracho (Paulo Vitor), Palacios (Pedrinho) e Gustavo Scarpa; Paulinho, Cadu (Rômulo) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

GOLS - Cadu, aos 7 minutos, Alan Patrick, aos 21, e Rômulo, aos 52 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mariano, Igor Rabello, Gustavo Scarpa e Bruno Furchs (Atlético-MG); Bruno Henrique, Alario e Wesley (Internacional)

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 7.791 presentes.

LOCAL - Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).