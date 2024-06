Abel assume responsabilidade pela derrota do Palmeiras, mas aponta desgaste físico do elenco

Abel Ferreira assumiu a responsabilidade pela derrota do Palmeiras, nesta quarta-feira, para o Fortaleza, por 3 a 0, na capital cearense. O treinador apontou como um 'erro de percurso', mas também indicou erros dos atletas, motivados pelo desgaste físico.

" Primeiro dizer que nosso adversário foi extremamente eficaz e mereceu ganhar. Segundo dizer que durante o jogo todo faltou lucidez e frescura física aos jogadores e ao treinador. É verdade que falaste do primeiro erro na saída de bola. Quem cometeu os primeiros erros neste jogo fui eu, portanto o máximo responsável da derrota sou eu", disse Abel, em entrevista coletiva.

O técnico considerou que o Palmeiras esteve melhor no início do jogo. "Acho que foi um acidente de percurso. Uma primeira parte onde fomos melhores, primeira grande oportunidade é nossa. Lucero tentou três vezes, fez dois gols. Futebol é isso. Dar os parabéns ao nosso adversário que foi melhor, aproveitou o fator casa e a frescura física."

Sem tirar os méritos do adversário, Abel apontou duas falhas em gols do Fortaleza. "Acho que a forma como sofremos os gols, o primeiro e o terceiro, é demonstrativo do que estou a falar. O lateral passar no meio e fazer o gol não é normal na nossa equipe. Os primeiros erros foram do treinador e achei que a equipe sobretudo na segunda parte não me lembro de uma oportunidade. Não conseguimos produzir. É seguir em frente e recuperar os jogadores."

Abel deu a entender de que não colocou em campo os jogadores que estavam em melhores condições físicas. "Basta olhar para ineficácia, ineficiência, a desinspiração da nossa equipe, essa não é nossa equipe. Muita falta de lucidez, frescura física. Não é normal lateral pegar a bola lá e entrar no meio da nossa equipe e fazer o gol. É aceitar como acidente e seguir em frente. O primeiro a errar fui eu."