Palmeiras oficializa contratação do meia Maurício, ex-Internacional

A direção do Palmeiras oficializou nesta quinta-feira a contratação do meia Maurício. O jogador de 23 anos, que estava no Internacional desde 2020, assinou contrato de cinco temporadas e poderá estrear somente no próximo mês, após a abertura da janela de transferências.

Maurício é o sétimo reforço do clube paulista para a temporada 2024. Antes, o time foi reforçado com Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Caio Paulista, Lázaro, Rômulo e Felipe Anderson, que também só poderá estrear após a abertura da janela nacional.

As partes não revelaram as cifras envolvidas na negociação. Mas especula-se que o valor se aproxime de R$ 50 milhões, a serem repartidos entre Internacional, Cruzeiro e Desportivo Brasil, clube que formou o jogador nas categorias de base - depois passou pelo Cruzeiro, em 2018, até chegar ao Inter, dois anos depois.

Ao apresentar o reforço, o Palmeiras elogiou as características do meio-campista, que se destaca na armação e também se arrisca no ataque, com finalizações e jogadas pelos lados do campo.

"Eu sou versátil na minha carreira, consigo jogar tanto pela direita quanto centralizado. Acho que isso também é muito importante no futebol atual, mas é claro que queremos estar sempre dentro de campo. O que o professor Abel precisar de mim, estarei à disposição dele. Espero me adaptar o mais rapidamente possível às ideias dele, à filosofia de trabalho dele e do clube", disse Maurício, que acumulou 176 jogos pelo Inter, com o mesmo número de gols e assistências: 25.

Ao chegar ao clube, Maurício exaltou a fase vivida pelo Palmeiras nestas últimas temporadas. "É uma oportunidade muito boa pra mim, é um sonho realizado estar aqui. Ainda mais conhecendo essa estrutura, em um clube gigante como o Palmeiras, que disputa todos os campeonatos para vencer. Isso chama muito a atenção e eu estou muito ansioso também para poder treinar, estar com o grupo e ir para os jogos."

O meia também revelou ser amigo de Endrick, com quem jogou nas categorias de base da seleção. "Temos uma amizade, criamos uma relação muito boa ali na seleção, no Pré-Olímpico. Conversávamos, sempre resenhando nas refeições. Quando íamos para o treino e para os jogos, íamos sempre conversando também. É um menino brilhante, como pessoa eu posso falar que é um garoto incrível. Dentro de campo não tem muito o que falar, tem muita qualidade, tanto que hoje está conquistando várias coisas na vida dele e fico muito feliz por isso", comentou Maurício.

O meia revelou até ter recebido uma "bronca" do amigo ao confirmar sua transferência para o Palmeiras. "É até engraçado que a gente sempre conversava e ele me contava como era aqui. Quando estávamos para fechar, eu mandei mensagem para ele e falei: 'pô, agora que eu estou indo, você foi embora'. Ele ficou meio bravo, falou que queria poder jogar comigo, mas sabemos que ele está em um caminho muito bom e fico muito feliz por ele", declarou. Endrick se despediu do Palmeiras neste mês, antes de se integrar à seleção brasileira na Copa América, para defender o Real Madrid a partir de agosto.