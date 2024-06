Presidente do Cuiabá critica CBF e diz que clube não é 'cobaia' da arbitragem

O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, criticou a escala de arbitragem da CBF e afirmou que o clube do Mato Grosso não pode mais ser "cobaia" no Brasileirão. Após o empate com o Corinthians, na noite de quarta-feira, Dresch apresentou uma lista de jogos em que o Cuiabá contou com árbitros estreantes em jogos da Série A.

"É um apelo que faço à CBF em nome do Cuiabá. Na Série A do ano passado tivemos sete jogos com estreias de árbitro. É um número muito grande, fora do normal. Fizemos um levantamento de 2024 e no primeiro jogo do campeonato, contra o Athletico-PR, o árbitro Jonathan Pinheiro apitou o segundo jogo da Série A na vida. Contra o Grêmio, novamente. No jogo contra o Internacional, mais uma estreia de árbitro. Na partida que vencemos o Fortaleza, outra estreia, Jefferson Ferreira de Moraes. Contra o São Paulo, o quarto jogo de Série A do árbitro", enumerou o dirigente.

Na avaliação de Dresch, o número de jogos do Cuiabá com juízes estreantes é excessivo. "É um pedido à CBF, ao presidente Ednaldo Rodrigues, ao (Wilson) Seneme, presidente da comissão de arbitragem. Já deu. A cota de cobaia de árbitro em jogo do Cuiabá encerrou, chega. Não dá mais. Temos excelentes árbitros no Brasil, o trabalho do Seneme é excelente, lançar novos árbitros é muito importante, mas o Cuiabá já cumpriu o papel de ser cobaia."

O presidente do clube fez a crítica geral à arbitragem da CBF ao reclamar da escalação de Fábio Augusto Santos Sá Junior para apitar o duelo com o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo.

"Hoje contra o Corinthians, tomamos somente no primeiro tempo três cartões amarelos. Tivemos cartões em sequência, um jogo complicado. Onze minutos de acréscimo não tinha visto recentemente. Um árbitro que não tem experiência para um jogo desse, confronto direto. Segundo jogo da vida dele na Série A, o primeiro tinha sido Cruzeiro 3 x 1 Vitória, senhor Fábio Augusto Sá, de Sergipe", reclamou.

Apesar disso, Dresch afirmou que a atuação do árbitro não foi decisiva para o empate de 1 a 1, fora de casa. "Não dá mais. (O árbitro) Não foi responsável pelo placar de hoje, foi justo, o Cuiabá teve oportunidade de fazer 2 a 0 num pênalti que perdemos. Nenhum desses jogos teve interferência direta do árbitro, mas nós que somos o menos tradicional da Série A, o clube do estado de Mato Grosso, não podemos toda vez ter jogos apitados por árbitros inexperientes que estão começando neste campeonato dificílimo", declarou.