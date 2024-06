COI convida Medvedev e mais 9 tenistas de Rússia e Belarus para competir como neutros em Paris

O Comitê Olímpico Internacional (COI) convidou, nesta quinta-feira, oito tenistas russos, além de Aryna Sabalenka e Victoria Azarenka, de Belarus, para competir como atletas neutros nos Jogos de Paris-2024. Entre os nomes que integram a lista divulgada pela entidade estão Daniil Medvedev, 4º melhor do mundo, e Andrey Rublev, 6º do ranking da ATP.

Karen Khachanov (21º) e Roman Safiullin (43º) também foram chamados no masculino. As russas Daria Kasatkina, Liudmila Samsonova, Ekaterina Aleksandrova e Mirra Andreeva, que atualmente aparecem classificadas do 14º ao 24º lugar, respectivamente, também foram convidadas.

Alguns, no entanto, já se manifestaram e recusaram a oferta. Sabalenka, bicampeã do Aberto da Austrália, já disse que não vai disputar a Olimpíada para jogar o Torneio de Wimbledon. Já Andrey Rublev teria citado razões de saúde para não ir.

O tênis é o mais recente esporte olímpico a ter convites confirmados para Paris-2024 como parte de um processo de verificação para permitir que alguns atletas da Rússia e do seu aliado militar, Belarus, participem com status neutro em modalidades individuais durante a invasão da Ucrânia.

O COI vem centrando esforços para bloquear a participação de atletas que manifestaram apoio à invasão russa à Ucrânia ou que tinham ligações a clubes ligados aos serviços militares ou de segurança da Rússia. Russos e belarussos já estão excluídos dos esportes coletivos nos Jogos de Paris, que começam em 26 de julho.

O COI anunciou neste mês que uma primeira leva de 14 russos e 11 belarussos eram elegíveis para ir a Paris, em modalidades como ciclismo, levantamento de peso e luta livre. Alguns dos convites, no entanto, foram recusados.

Nesta quinta-feira, dois atletas de remo e dois de tiro de Belarus foram convidados a competir em Paris, mas nenhum no pentatlo moderno. A Rússia não tinha vagas de entrada nesses três esportes.