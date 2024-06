Na direção da Ponte Preta, Nelsinho Baptista busca primeira vitória como treinador no dérbi

Se não perdeu para o Guarani quando era lateral da Ponte Preta - três vitórias e cinco empates -, Nelsinho Baptista não tem o mesmo retrospecto na beira do gramado. Como treinador, perdeu os três dérbis que disputou: em 1987, 2000 e 2001.

Em busca da sua primeira vitória no 'maior clássico do interior paulista' como treinador, Nelsinho Baptista reconhece que é um jogo que movimenta a cidade de Campinas, mas aposta na continuidade do trabalho que vem sendo feito para conseguir um bom resultado no Brinco de Ouro da Princesa, no próximo domingo.

"É um jogo que gera uma grande expectativa, na cidade, nos torcedores... A gente está trabalhando dentro do que já vinha fazendo, dando continuidade ao trabalho, auxiliando os jogadores em detalhes importantes. Um dérbi se decide dentro dos 90 minutos e estamos preparando os jogadores para esses 90 minutos", disse Nelsinho Baptista.

Sobre o time, o treinador deve realizar duas mudanças na formação que iniciou na vitória sobre o Ceará, por 3 a 1, na última terça-feira, em Campinas. O lateral-esquerdo Gabriel Risso foi poupado e o meia Elvis cumpriu suspensão automática.

Ainda sem vencer como visitante na Série B, a Ponte Preta tenta se distanciar de vez da zona de rebaixamento. O time é o 13º colocado, com 15 pontos.