Fisiculturista brasileira Cíntia Goldani morre aos 37 anos

A fisiculturista brasileira Cíntia Goldani morreu nesta quarta-feira, dia 26 de junho, na cidade de Porto Alegre. De acordo com Gustavo Cesar, bodybuilder e viúvo da atleta, ela teve complicações após um caso de pneumonia bacteriana. O quadro evoluiu para choque séptico e ela não resistiu. A esportista tinha 37 anos.

No fisiculturismo, ela competia na categoria Figure - modalidade com foco na definição dos músculos superiores e abdômen - e se preparava para o Musclecontest Brazil, uma das principais competições do esporte do País.

Em nota, a organização do torneio lamentou a morte da atleta e prestou homenagens. "Cíntia era um anjo em forma de ser humano. Deus precisava de reforço no céu. Jamais será esquecida pela família MuscleContest", afirmou em comunicado.

Em suas redes sociais, o viúvo de Cíntia também se manifestou. "Obrigado Cíntia, você é feita de puro amor verdadeiro e Deus te quis mais perto dele e longe dessa maldade do mundo, eu queria estar aí com você sendo feliz como sempre fomos", afirmou Gustavo Cesar em postagem no Instagram.

Além da paixão pelo fisiculturismo, Cíntia amava o futebol e era torcedora ferrenha do Grêmio. Ela também prestava consultoria esportiva e era treinadora de poses para mulheres fisiculturistas.