Lateral JP Chermont renova com o Santos até dezembro de 2027: 'Um sentimento maravilhoso'

Com apenas 18 anos, JP Chermont é uma das joias do Santos na instável disputa da Série B. Reconhecendo o bom trabalho do prata da casa, o clube anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato até dezembro de 2027, com um aumento salarial ao garoto.

"Valorizando mais uma revelação das categorias de base, o Santos FC renovou contrato com o lateral-direito JP Chermont até 31 de dezembro de 2027. O acordo anterior era válido até 30 de setembro de 2025", informou o Santos.

Acompanhado dos familiares, o lateral-direito não segurou a emoção e celebrou o acordo. "É difícil colocar em palavras. Cheguei muito novo e hoje estou realizando mais um sonho de renovar com o clube que eu amo. É um sentimento maravilhoso e único, e sempre vou dar o meu sangue pelo Santos", afirmou.

No Santos desde 2018, quanto tinha somente 12 anos, JP Chermont foi uma aposta de Fábio Carille quando o treinador perdeu os experientes Aderlan e Hayner. O garoto entrou tão bem que se firmou na posição, deixando a contratação do Red Bull Bragantino no banco e com o segundo virando opção para a esquerda. Já são 16 partidas disputadas e um gol anotado.

"É uma tradição do clube dar essas oportunidades a novos talentos para despontar no futebol brasileiro e mundial. O Chermont é uma dessas revelações, assim como o Jair. Isso traz uma tranquilidade ao Santos e aos atletas. Estamos felizes com esse momento e esperando que novos jogadores apareçam para assinarmos novos contratos", comemorou o presidente Marcelo Teixeira.