Fausto Vera treina após rusga com António Oliveira e Corinthians já pensa no clássico

O treino desta sexta-feira, na reapresentação do Corinthians após o empate de 1 a 1 com o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, contou com a presença do volante Fausto Vera. O atleta, que havia trocado farpas com o técnico António Oliveira via imprensa, participou da atividade com o grupo.

No radar do Atlético-MG e com possibilidades de ser negociado, o volante esteve ausente da movimentação da última terça-feira. Em meio a esse clima tenso, o Corinthians iniciou a preparação para o seu próximo compromisso no Nacional. Na segunda-feira, o desafio é diante do Palmeiras, no Allianz Parque.

O atacante Pedro Henrique, que estava entregue ao departamento médico, participou de uma atividade com bola. Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, ele já vem sendo preparado para voltar ao time.

António Oliveira organizou um exercício de posse de bola nesta sexta. Os jogadores que não enfrentaram o Cuiabá participaram ainda de atividades específicas. O comandante vai utilizar os treinos de sábado e domingo para começar a definir a equipe titular.

Com nove pontos e apenas uma vitória em 12 rodadas, o Corinthians ocupa a 18ª colocação no Campeonato Brasileiro e enfrenta o Palmeiras sob pressão tentando sair da zona do rebaixamento.