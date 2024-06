Verstappen arrasa rivais, faz a 40ª pole da carreira e larga na frente no GP da Áustria de F-1

Max Verstappen não cansa de colecionar recordes. Neste sábado, o piloto da Red Bull chegou a 40 poles na carreira ao fazer o melhor tempo no treino classificatório para o Grande Prêmio da Áustria. O holandês superou a própria marca em quatro oportunidades para completar a volta mais rápida em 1min04s426.

O atual tricampeão do mundo terá ao seu lado na primeira fila, Lando Norris, da McLaren. Oscar Piastri chegou a fazer o terceiro tempo, mas teve a volta deletada por ultrapassar os limites de pistas e acabou ficando em sétimo, atrás também dos pilotos da Mercedes - George Russell (3º) e Lewis Hamilton (5º) - e dos da Ferrari - Carlos Sainz (4º) e Charles Leclerc (6º).

O monegasco errou em sua última volta e acabou indo para a caixa de areia. No rádio, suspeitou de danos no carro, o que pode custar sua corrida no domingo. Completaram o top-10: Sérgio Pérez, da Red Bull, Nico Hulkenberg, da Haas, e Esteban Ocon, da Alpine.

Após liderar o único treino livre na sexta-feira, cravar a pole da sprint e vencer a corrida, Verstappen não deixou todo seu potencial na pista no Q1 e foi superado por Sainz e Piastri. Quem sofreu foi Fernando Alonso, que evitou a eliminação em sua última volta ao fechar no 15º lugar, superando Alexander Albon, da Williams, e seu companheiro de equipe de Aston Martin, o canadense Lance Stroll.

No Q2, Verstappen mostrou a que veio. O holandês cravou uma volta perfeita e liderou com mais de 0,5s em relação a Sainz, que ficou em segundo. A decepção ficou com Alonso, que não conseguiu melhorar seu tempo e terminou em 15º. Daniel Ricciardo, da AlphaTauri e Pierre Gasly, da Alpine, também ficaram pelo meio do caminho. O australiano, pelo menos, ficou à frente de seu companheiro de equipe Yuki Tsunoda.

Na parte final do treino classificatório, Verstappen foi dando uma volta mais rápida do que a outra e fez a pole com extrema facilidade, à frente de Norris e Russell. O holandês conquistou a sua oitava pole na temporada e a quarta consecutiva no GP da Áustria.

Os pilotos voltam à pista neste domingo, às 10h, pelo horário de Brasília, no circuito da Red Bull King, em Spielberg, na Áustria.

Confira o grid de largada do GP da Áustria de Fórmula 1:





1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min04s314.

2º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min04s718.

3º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min04s840.

4º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), em 1min04s851.

5º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min04s903.

6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min05s044

7º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min05s048.

8º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min05s202.

9º - Esteban Ocon (FRA/ Alpine), em 1min05s385.

10º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), em 1min05s883.

Q2

11º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min05s289.

12º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min05s335.

13º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min05s347.

14º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), em 1min05s412.

15º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min05s639.

Q1

16º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min05s736.

17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min05s819.

18º - Valtteri Bottas (FIN/Sauber), em 1min05s847.

19º - Logan Sargeant (EUA/Williams), em 1min05s856.

20º - Guanyu Zhou (CHI/Sauber), em 1min06s061.